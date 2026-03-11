नई रेनो डेसिया स्ट्राइकर SUV से उठा पर्दा! 4.6 मीटर लंबी, बड़ा बूट और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस, जानिए खासियत

Mar 11, 2026 06:09 pm IST

नई डेसिया स्ट्राइकर (Dacia Striker) SUV से पर्दा उठ गया है। ये 4.6 मीटर लंबी SUV-स्टाइल क्रॉसओवर 1.2L हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी। इसमें बड़ा बूट स्पेस भी देखने को मिलेगा। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

यूरोप की लोकप्रिय कार कंपनी डेसिया (Dacia) ने अपनी नई स्ट्राइकर (Striker) क्रॉसओवर वैगन से पर्दा उठा दिया है। यह कार रेनो ग्रुप (Renault Group) की ‘futuREady’ रणनीति के तहत पेश की गई है। नई डेसिया स्ट्राइकर (Dacia Striker) में SUV जैसा डिजाइन, वैगन जैसी स्पेस और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कंपनी इसे जून 2026 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

SUV जैसा दमदार डिजाइन

नई स्ट्राइकर (Striker) को देखकर पहली नजर में यह एक रग्ड SUV जैसी लगती है। इसके फ्रंट में कई स्टाइलिश डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसके मुख्य डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें शार्प LED DRL, स्टडेड डिजाइन वाली फ्रंट ग्रिल, मजबूत और मस्कुलर बंपर, स्पोर्टी अलॉय व्हील, बड़े व्हील आर्च और क्लैडिंग दी गई है। इसमें स्लोपिंग रूफलाइन, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर भी मिलते हैं। कुल मिलाकर इसका लुक काफी हद तक कंपनी की SUV डेसिया बिगस्टर (Dacia Bigster) से प्रेरित दिखाई देता है।

साइज में कंपनी की सबसे बड़ी कार

डायमेंशन की बात करें तो स्ट्राइकर (Striker) काफी बड़ी कार है। इसकी लंबाई 4,620mm की है। ये डेसिया बिगस्टर (Dacia Bigster) से लगभग 50 mm ज्यादा लंबी है। इस वजह से यह अब तक की सबसे बड़ी डेसिया (Dacia) कार बन गई है।

बड़ा स्पेस और हाई-टेक फीचर्स

हालांकि, कंपनी ने अभी इसका इंटीरियर पूरी तरह नहीं दिखाया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 5-सीटर लेआउट मिलेगा। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एडजस्टेबल सीट्स, YouClip एक्सेसरी सिस्टम, प्रीमियम 3D साउंड सिस्टम और बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलता है। 7-सीटर विकल्प कंपनी की दूसरी कार डेसिया जॉगर (Dacia Jogger) में ही मिलेगा।

1.2L हाइब्रिड इंजन

न्यू स्ट्राइकर (Striker) को CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो कई पावरट्रेन विकल्पों को सपोर्ट करता है। इसके संभावित इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर का टर्बो हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 154 PS की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 48V का बैटरी सिस्टम मिलता है। इसके साथ 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें LPG और AWD हाइब्रिड वर्जन भी आने की संभावना है।

कीमत और लॉन्च

डेसिया स्ट्राइकर (Dacia Striker) को जून 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी संभावित कीमत €25,000 (लगभग ₹27 लाख) है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग तुर्की (Turkey) में रेनो प्लांट में होगी।