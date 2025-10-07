Renault Dacia Hipster EV Previewed 800 kg Weight with 100 km Range, check all details आ गई छोटी, हल्की और स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार, 150 किमी. रेंज; सिटी के लिए सबसे बेस्ट, डिजाइन ऐसी कि देखते रह जाएंगे, Auto Hindi News - Hindustan
रेनो डेसिया हिपस्टर ईवी बहुत जल्द मार्केट में एंट्री करने जा रही है। हाल ही में रेनो डेसिया हिपस्टर ईवी (Renault Dacia Hipster EV) का नया कॉन्सेप्ट सामने आया है। ये एक छोटी, हल्की और स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार है, जो सिटी राइड के लिए काफी शानदार है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 09:16 PM
फ्रांस की कार निर्माता कंपनी रेनो (Renault) की सहायक कंपनी डेसिया (Dacia) ने इलेक्ट्रिक कार के सेगमेंट में एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है। इसका नाम डेसिया हिपस्टर (Dacia Hipster) है। हालांकि, यह अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टेज पर है, लेकिन इसका स्टाइल, साइज और स्मार्ट फीचर्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

डेसिया हिपस्टर छोटी लेकिन दमदार

हिपस्टर (Hipster), डेसिया (Dacia) की स्प्रिंग ईवी (Spring EV) से भी छोटा है। इसका लंबाई सिर्फ 3 मीटर है, जबकि स्प्रिंग (Spring) 3.7 मीटर लंबी है। इसके बावजूद इसमें चार वयस्कों के बैठने की क्षमता है। इसे हल्का और पर्यावरण-अनुकूल बनाया गया है, ताकि इसके जीवनचक्र का कार्बन फुटप्रिंट आधा हो सके। इसकी लंबाई 3,000 mm, चौड़ाई 1,550 mm, ऊंचाई 1,530 mm और कुल वजन 800 kg का होगा। इसकी बूट क्षमता 70 लीटर (पीछे की सीटें फोल्ड करने पर 500 लीटर तक) है।

डिजाइन और खासियत

हिपस्टर (Hipster) का डिजाइन बॉक्सी और आकर्षक है। इसमें हॉरिजेंटर हेडलैंप्स (Horizontal headlamps) देखने को मिलते हैं। इसमें दो-पार्ट वाला टेलगेट, साइड प्रोटेक्शन और रिसाइकल-प्लास्टिक साइड पैनल्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दरवाजों पर हैंडल की जगह स्ट्रैप्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लागत कम हो और डिजाइन आसान रहे।

इंटीरियर और सेफ्टी

डेसिया हिपस्टर (Dacia Hipster) का इंटीरियर्स मिनिमलिस्टिक और स्मार्ट है। इसमें स्लाइडिंग विंडोज, फ्रंट बेंच सीट, फ्यूचरिस्टिक स्टियरिंग व्हील, सीटों पर फ्रेम मैश, डुअल एयरबैग और मजबूत चेसिस मिलती है। इसके रियर में ISOFIX माउंटिंग पॉइंट्स मिलते हैं।

किसी भी इन-बिल्ट स्क्रीन के बिना मालिक अपना स्मार्टफोन और ब्लूटूथ स्पीकर इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ 11 YouClip एक्सेसरी माउंट्स भी हैं, जैसे कपहोल्डर, आर्मरेस्ट और एक्स्ट्रा लाइट्स दी गई हैं।

बैटरी और रेंज

बैटरी क्षमता का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि यह 20 kWh बैटरी के साथ आएगी, जिससे लगभग 150 किमी. की रेंज संभव है। इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए हफ्ते में लगभग दो बार चार्ज करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

लॉन्च और कीमत

डेसिया हिपस्टर (Dacia Hipster) का प्रोडक्शन 2026-27 में शुरू हो सकता है। इसकी कीमत स्प्रिंग (Spring) से कम रखी जाएगी। अनुमानित कीमत: £13,000, जबकि Spring की कीमत यूरोप में लगभग 17,000 यूरो है।

डेसिया हिपस्टर (Dacia Hipster) छोटे शहरों और शहरी इलाकों में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट EV है। ये हल्का, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल है। यह कॉम्पैक्ट कार EV दुनिया में नए मापदंड स्थापित करने वाली लग रही है।

