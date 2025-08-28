रेनो ने E10 सर्टिफाइट व्हीकल में E20 फ्यूल के यूज पर स्पष्टीकरण दिया, इस कंपनी की कार वाले जवाब जान लें

रेनो ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन का हवाला दिया। इस अध्ययन में जिसमें विभिन्न ईंधन मिश्रणों पर स्थायित्व परीक्षण शामिल था, मूल रूप से E10 प्रमाणित वाहनों में E20 ईंधन के उपयोग की जांच की गई।

रेनो इंडिया ने ग्राहकों की चिंताओं के बाद E10 सर्टिफाइट व्हीकल में E20 ईंधन के इस्तेमाल पर स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने बताया कि उसके ट्राइबर 2022 मॉडल की टेस्टिंग और सर्टिफाइट तत्कालीन प्रचलित E10 ईंधन मानदंडों के तहत किया गया था, जिसके तहत प्रकार अप्रूवल और प्रोडक्शन टेस्ट किए गए थे। सवालों के जवाब में रेनो ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन का हवाला दिया। इस अध्ययन में जिसमें विभिन्न ईंधन मिश्रणों पर स्थायित्व परीक्षण शामिल था, मूल रूप से E10 प्रमाणित वाहनों में E20 ईंधन के उपयोग की जांच की गई।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक पत्र के माध्यम से सभी मूल उपकरण निर्माताओं को वितरित अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि वर्तमान में सड़क पर चलने वाले वाहन E20 ईंधन के अनुकूल हैं। इसमें कहा गया है कि E10 सर्टिफाइट व्हीकल में E20 के उपयोग से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। इन निष्कर्षों के आधार पर कंपनी ने कहा कि वर्तमान में E20 ईंधन पर चलने वाली उसकी कारों के लिए, यहां तक कि मूल रूप से E10 अनुपालन के लिए प्रमाणित वाहनों के लिए भी कोई बड़ी चुनौती नहीं देखी गई है।

क्या होता है E20 फ्यूल?

एथिल अल्कोहल या इथेनॉल (C2H5OH) एक जैव ईंधन है जो स्वाभाविक रूप से शुगर को फर्मेंटिंग करके बनाया जाता है। भारत ने जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के लिए इस बायो फ्यूल को पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम शुरू किया है। E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण को इंगित करता है। E20 में संख्या 20 पेट्रोल मिश्रण में इथेनॉल के अनुपात को दर्शाती है। यानी संख्या जितनी अधिक होगी पेट्रोल में इथेनॉल का अनुपात उतना ही अधिक होगा। आने वाले दिनो में इसका रेशियो 50:50 हो जाएगा। E20 पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर करीब 8 रुपए सस्ता है।

पुरानी कारों में E20 पेट्रोल के नुकसान 1. जंग लगने का खतरा

रबर सील, गैस्केट और धातु की फ्यूल लाइनों वाली पुरानी कारें इथेनॉल के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं, क्योंकि यह संक्षारक होता है और जल्दी खराब होने के कारण जंग और रिसाव का सामना कर सकता है।

2. कम माइलेज

इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल की तुलना में कम होता है। पुराने इंजन अक्सर नियमित पेट्रोल की तुलना में E20 पेट्रोल पर चलने पर 5-10% ईंधन दक्षता खो देते हैं।

3. प्रदर्शन में गिरावट

पुराने इंजन इथेनॉल मिश्रणों के लिए कैलिब्रेट नहीं किए गए होते हैं और कमजोर लग सकते हैं, यह कार्बोरेटेड इंजन वाली कारों में ज्यादा स्पष्ट होगा।

4. हार्ड कोल्ड स्टार्ट

पुराने कार्बोरेटेड इंजन इथेनॉल मिश्रणों पर कोल्ड स्टार्ट के साथ संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अलग तरह से वाष्पित होता है।