नए साल से पहले झटका! जनवरी 2026 से रेनॉल्ट की सभी कारें होंगी महंगी, जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी
रेनॉल्ट इंडिया ने नए साल से पहले अपने ग्राहकों को एक अहम जानकारी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि जनवरी, 2026 से उसके सभी मॉडलों की कीमतों में 2 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी की जाएगी।
रेनॉल्ट इंडिया ने नए साल से पहले अपने ग्राहकों को एक अहम जानकारी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि जनवरी, 2026 से उसके सभी मॉडलों की कीमतों में 2 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से लागू होगी। कंपनी के अनुसार, बढ़ती इनपुट कॉस्ट, महंगाई और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रही मैक्रोइकॉनॉमिक चुनौतियों की वजह से यह फैसला लेना जरूरी हो गया है। हालांकि, जो ग्राहक दिसंबर 2025 के अंत तक गाड़ी खरीदते हैं वे मौजूदा कीमतों का फायदा उठा सकते हैं।
क्या कहती है कंपनी
अपने ऑफिशियल बयान में रेनॉल्ट इंडिया ने साफ किया कि कंपनी भारतीय ग्राहकों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेहतर सर्विस देने पर लगातार फोकस बनाए हुए है। कंपनी का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद वह ग्राहकों पर ज्यादा बोझ डालना नहीं चाहती। लेकिन मौजूदा हालात में कीमतों में हल्का संशोधन जरूरी हो गया है। रेनॉल्ट का यह कदम ऐसे समय में आया है जब मर्सिडीज-बेंज, एमजी मोटर इंडिया, निसान और बीएमडब्ल्यू मोटोराड जैसी कई कंपनियां भी नए साल से पहले कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं।
जल्द आ रही रेनॉल्ट डस्टर
रेनॉल्ट इंडिया फिलहाल तीन मॉडलों क्विड, ट्राइबर और किगर पर फोकस कर रही है। कंपनी की रणनीति अफोर्डेबिलिटी, प्रैक्टिकल डिजाइन और रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से फीचर्स देने की रही है। रेनॉल्ट क्विड ब्रांड की एंट्री-लेवल कार है जिसकी शुरुआती कीमत करीब 4.30 लाख रुपये है। क्विड के ऊपर रेनॉल्ट ट्राइबर आती है जिसकी शुरुआती कीमत 5.76 लाख रुपये है। वहीं, लाइनअप की तीसरी कार रेनॉल्ट किगर है। बता दें कि अगले साल कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी रेनॉल्ट डस्टर को वापस ला रही है।
