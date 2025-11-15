इस 7-सीटर के अपडेट होते ही कंपनी ने उड़ा दिया गर्दा, इस साल की अपनी सबसे सेल्स दर्ज कर डाली

संक्षेप: रेनो ने अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप डेटा रिलीज कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल तीन मॉडल बेच रही है। इसमें एक एसयूवी, एक हैचबैक और एमपीवी शामिल है। हालांकि, कंपनी की सेल्स के आंकड़े काफी कमजोर हैं। वैसे, उसके पोर्टफोलियो में शामिल 7-सीटर ट्राइबर का नया मॉडल आने के बाद ग्रोथ देखने को मिली है।

रेनो इंडिया ने अपनी अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप डेटा रिलीज कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल तीन मॉडल बेच रही है। इसमें एक एसयूवी, एक हैचबैक और एमपीवी शामिल है। हालांकि, कंपनी की सेल्स के आंकड़े काफी कमजोर हैं। वैसे, उसके पोर्टफोलियो में शामिल 7-सीटर ट्राइबर MPV का नया मॉडल आने के बाद हल्की ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे, कंपनी ने पिछले महीने अपनी इस साल की सबसे शानदार सेल्स दर्ज की है। इसकी कुल मिलाकर 4,672 यूनिट बिकीं। खासकर ट्राइबर और क्विड ने अपनी सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

रेनो इंडिया के पिछले 3 महीने के सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो ट्राइबर की अगस्त में 1,870 यूनिट, सितंबर में 2,587 यूनिट और अक्टूबर में 3,170 यूनिट बिकीं। काइगर की अगस्त में 910 यूनिट, सितंबर में 1,166 यूनिट और अक्टूबर में 948 यूनिट बिकीं। क्विड की अगस्त में 235 यूनिट, सितंबर में 512 यूनिट और अक्टूबर में 554 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने अगस्त में कुल 3,015 यूनिट, सितंबर में कुल 4,265 यूनिट और अक्टूबर में कुल 4,672 यूनिट बेचीं।

ट्राइबर फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस 2025 रेनो ट्राइबर के टॉप-स्पेक इमोशन के साथ ग्राहकों को 6 सिंगल-टोन और 3 डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे। एक्सटीरियर हाइलाइट्स में इंटीग्रेटेड LED DRLs और LED फॉग लैंप के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप शामिल हैं। हालांकि, इंडिकेटर्स हैलोजन यूनिट के हैं। 2025 ट्राइबर फेसलिफ्ट में नया फ्रंट बंपर और ग्रिल और नया रेनो लोगो है, जो सभी वैरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।

इमोशन वैरिएंट में स्टील व्हील्स हैं, लेकिन ये डुअल-टोन एलॉय व्हील्स के लुक और फील की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए कवर के साथ आते हैं। अन्य मुख्य आकर्षणों में व्हील आर्च क्लैडिंग, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक डोर हैंडल, डोर डेकल्स, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स वाले ORVMs, ब्लैक-आउट B और C पिलर और 50 किलोग्राम भार कैपेसिटी वाली रूफ रेल्स शामिल हैं।

पीछे की तरफ, रियर डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, टॉप-माउंटेड ब्रेक लाइट, बूट लिड पर 'TRIBER' बैजिंग और LED टेल लैंप्स शामिल हैं। आगे और पीछे की स्किड प्लेट्स सिल्वर फिनिश में हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक और फील देती हैं। एक स्पेयर व्हील केवल टॉप वैरिएंट में उपलब्ध है और इसे गाड़ी के पिछले हिस्से के नीचे लगाया गया है।

इसमें डुअल-टोन इंटीरियर है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डे-नाइट IRVM, डोर के हैंडल पर सिल्वर फिनिश और LED केबिन लैंप शामिल हैं। इसके अलावा, ऊपरी ग्लव बॉक्स, क्रोम फिनिश वाले HVAC नॉब्स और रियर रूम लाइटिंग भी हैं। टेक्निकल किट में 8-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट एक्सेस कार्ड और एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले के साथ वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन शामिल हैं।

अन्य फीचर्स में कूल्ड सेंटर कंसोल, ड्राइवर सीट आर्मरेस्ट, कूल्ड लोअर ग्लव बॉक्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और ऑटो हेडलैंप शामिल हैं। ट्राइबर फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट में फ्रंट एयर कंडीशनिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, आगे और दूसरी पंक्ति में 12V सॉकेट, दूसरी और तीसरी रो में AC वेंट हैं। सीटें अत्यधिक अनुकूलन योग्य हैं, जिनमें 100 से ज्यादा अलग-अलग स्टोरेज कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं।

सुरक्षा की बात करें तो इसके सभी वैरिएंट में 21 स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। मुख्य विशेषताओं में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। अन्य मानक सुविधाओं में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट के साथ ABS और EBD शामिल हैं। इमोशन वैरिएंट में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर, फॉलो मी होम हेडलैंप और टेक अ ब्रेक रिमाइंडर शामिल हैं।