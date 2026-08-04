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Renault ने कराई मौज, इन तीन कारों पर 68 हजार रुपये तक का फायदा, लिस्ट में क्विड भी

By Kumar Prashant Singh
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रेनो इंडिया ने अगस्त 2026 के लिए अपनी कारों पर 68 हजार रुपये तक के ऑफर्स का ऐलान किया है। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट और कॉरपोरेट डिस्काउंट शामिल हैं।

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रेनो की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए इस महीने तगड़ा डील है। रेनो इंडिया (Renault India) ने अगस्त 2026 के लिए अपनी कारों पर 68 हजार रुपये तक के ऑफर्स का ऐलान किया है। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट और कॉरपोरेट डिस्काउंट शामिल हैं। खास बात यह है कि कंपनी की लगभग पूरी लाइनअप पर इस महीने शानदार ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन नई डस्टर पर इस महीने कोई डील नहीं दी जा रही है। जिन कारों पर कंपनी ऑफर दे रही है उनमें काइगर, ट्राइबर और क्विड शामिल हैं। ये बेनिफिट 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 के बीच की गई बुकिंग के लिए हैं। हालांकि, ऑफर मॉडल, वेरिएंट और स्टेट के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

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Renault Kiger पर 68 हजार रुपये तक का फायदा

2026 रेनो काइगर पर ग्राहकों को अधिकतम 68 हजार रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। यह ऑफर केरल और गुजरात को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में लागू है। इसमें 20 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 25 हजार रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट, 18 हजार रुपये तक का लॉयल्टी बोनस और 5 हजार रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट शामिल है। केरल और गुजरात में काइगर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बेनिफिट बढ़कर 50 हजार रुपये तक हो सकता है। हालांकि, यहां लॉयल्टी और कॉरपोरेट बेनिफिट क्रमशः 18 हजार रुपये और 5 हजार रुपये तक ही हैं। नई काइगर की कीमत फिलहाल 5.81 लाख रुपये से 10.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

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Renault Triber पर 60 हजार रुपये तक के ऑफर

2026 रेनो ट्राइबर MPV पर भी ग्राहकों को 60 हजार रुपये तक का फायदा मिल सकता है। केरल और गुजरात को छोड़कर बाकी स्टेट्स में इसमें 15 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट, 25 हजार रुपये तक का स्क्रैपेज इन्सेंटिव या 15 हजार रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट और 5 हजार रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट शामिल है।

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केरल और गुजरात में ट्राइबर पर कैश डिस्काउंट बढ़कर 30 हजार रुपये तक हो जाता है। जबकि, एक्सचेंज बेनिफिट भी 30 हजार रुपये तक मिल सकता है। वहीं, स्क्रैपेज और कॉरपोरेट ऑफर पहले की तरह हैं। 2026 रेनो ट्राइबर की कीमत 5.81 लाख रुपये से 8.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

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Renault Kwid पर भी ऑफर

रेनो की सबसे सबसे सस्ती कार क्विड पर भी अगस्त में डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादातर राज्यों में ग्राहकों को 15 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 25 हजार रुपये तक का स्क्रैपेज इन्सेंटिव मिल रहा है। हालांकि, केरल, असम, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में यह ऑफर अलग है। इन राज्यों में क्विड पर 30 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। जबकि, स्क्रैपेज बेनिफिट 25 हजार रुपये तक बना हुआ है। 2026 रेनो क्विड की कीमत 4.53 लाख रुपये से 5.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

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डिस्क्लेमर: ऑफर/फायदे शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं और ये स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। बायर्स को सलाह दी जाती है कि वे सही जानकारी के लिए अपने लोकल डीलर से संपर्क करें।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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