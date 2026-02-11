Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Renault Car Sales Breakup January 2026; Triber, Kiger, Kwid
₹5.76 लाख की इस 7-सीटर के लिए हर बार ग्राहकों की जेब हो रही ढीली! क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी मिली

₹5.76 लाख की इस 7-सीटर के लिए हर बार ग्राहकों की जेब हो रही ढीली! क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी मिली

संक्षेप:

देश के अंदर सस्ती कार बेचने के मामले में रेनो का नाम सबसे ऊपर आता है। इस कंपनी के पास सस्ती हैचबैक, सस्ती MPV और सस्ती SUV शामिल हैं। वहीं, हाल ही में कंपनी के पोर्टफोलियो में डस्टर की भी एंट्री हुई है। हालांकि, इसकी कीमतें और बिक्री मार्च में शुरू होंगी।

Feb 11, 2026 12:21 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के अंदर सस्ती कार बेचने के मामले में रेनो का नाम सबसे ऊपर आता है। इस कंपनी के पास सस्ती हैचबैक, सस्ती MPV और सस्ती SUV शामिल हैं। वहीं, हाल ही में कंपनी के पोर्टफोलियो में डस्टर की भी एंट्री हुई है। हालांकि, इसकी कीमतें और बिक्री मार्च में शुरू होंगी। वैसे अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में ट्राइबर, काइगर और क्विड शामिल हैं। उसके लिए 7-सीटर ट्राइबर MPV लगातर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जनवरी में भी कंपनी के लिए ट्राइबर उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए है। चलिए एक बार सभी मॉडल के पिछले 3 महीने की बिक्री के आंकड़े देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
रेनो मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026
मॉडलजनवरी 2026दिसंबर 2025नवंबर 2025
ट्राइबर2,5092,3242,064
काइगर7031,1521,151
क्विड503369447
टोटल3,7153,8453,662

रेनो की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की जनवरी 2026 में 2,509 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी 2,324 यूनिट और नवंबर 2025 में 2,064 यूनिट बिकी थीं। काइगर की जनवरी 2026 में 703 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी 1,152 यूनिट और नवंबर 2025 में 1,151 यूनिट बिकी थीं। क्विड की जनवरी 2026 में 503 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी 369 यूनिट और नवंबर 2025 में 447 यूनिट बिकी थीं। इस तरह कंपनी ने जनवरी 2026 में 3,715 यूनिट बेचीं। जबकि, दिसंबर 2025 में 3,845 यूनिट और नवंबर 2025 में 3,662 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:बार-बार लोगों को दिल जीतने में कामयाब रही ₹7.59 लाख की ये SUV, फिर बनी नंबर-1

ट्राइबर ट्राइबर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

ट्राइबर को लिमिटेड एडिशन में भी खरीदा जा सकता है। इसे डुअल-टोन कलर मूनलाइट सिल्वर और सीडर ब्राउन में कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ में खरीद पाएंगे। इसमें नए 14-इंच फ्लेक्स व्हील भी मिलते हैं। इसमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया है। ट्राइबर में 1.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यह पेट्रोल इंजन 71 hp की मैक्सिमम पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT के साथ आता है। इसका माइलेज 18 से 19 kmpl तक है।

ये भी पढ़ें:7-सीटर अर्टिगा, स्विफ्ट या वैगनआर नहीं, अब मारुति की इस कार पर फिदा हुए ग्राहक

इस कार में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें माउंटेड कंट्रोल वाली स्टीयरिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिक्स-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे कई शानदार फीचर्स शामिल हैं। इसमें नया स्टाइलिश फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी मिलता है। पूरी तरह से डिजिटल व्हाइट LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम रिंग के साथ HVAC नॉब्स और ब्लैक इनर डोर हैंडल इस कार को स्टाइलिश बना रहे हैं।

ये भी पढ़ें:हाइराइडर, ग्लैंजा या फॉर्च्यूनर नहीं, बल्कि टोयोटा के लिए फिर नंबर-1 बनी ये कार

इसका व्हीलबेस 2,636mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 182mm है। इसे इस तरह डिजाइन किया है कि इसमें लोगों को ज्यादा स्पेस मिल सके। कंपनी का दावा है कि ट्राइबर की सीट को 100 से ज्यादा तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। ट्राइबर ट्राइबर को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग में एडल्ट के लिए 4 स्टार और चाइल्ड के लिए 3 स्टार रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए इसमें ड्राइवर, पैसेंजर के साथ साइड एयरबैग शामिल हैं। ड्राइवर की सीट में लोड लिमिटर और प्रीटेंशनर भी मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Renault Triber Renault Kiger Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;