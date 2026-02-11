₹5.76 लाख की इस 7-सीटर के लिए हर बार ग्राहकों की जेब हो रही ढीली! क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी मिली

संक्षेप: देश के अंदर सस्ती कार बेचने के मामले में रेनो का नाम सबसे ऊपर आता है। इस कंपनी के पास सस्ती हैचबैक, सस्ती MPV और सस्ती SUV शामिल हैं। वहीं, हाल ही में कंपनी के पोर्टफोलियो में डस्टर की भी एंट्री हुई है। हालांकि, इसकी कीमतें और बिक्री मार्च में शुरू होंगी।

देश के अंदर सस्ती कार बेचने के मामले में रेनो का नाम सबसे ऊपर आता है। इस कंपनी के पास सस्ती हैचबैक, सस्ती MPV और सस्ती SUV शामिल हैं। वहीं, हाल ही में कंपनी के पोर्टफोलियो में डस्टर की भी एंट्री हुई है। हालांकि, इसकी कीमतें और बिक्री मार्च में शुरू होंगी। वैसे अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में ट्राइबर, काइगर और क्विड शामिल हैं। उसके लिए 7-सीटर ट्राइबर MPV लगातर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जनवरी में भी कंपनी के लिए ट्राइबर उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए है। चलिए एक बार सभी मॉडल के पिछले 3 महीने की बिक्री के आंकड़े देखते हैं।

रेनो मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026 मॉडल जनवरी 2026 दिसंबर 2025 नवंबर 2025 ट्राइबर 2,509 2,324 2,064 काइगर 703 1,152 1,151 क्विड 503 369 447 टोटल 3,715 3,845 3,662

रेनो की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की जनवरी 2026 में 2,509 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी 2,324 यूनिट और नवंबर 2025 में 2,064 यूनिट बिकी थीं। काइगर की जनवरी 2026 में 703 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी 1,152 यूनिट और नवंबर 2025 में 1,151 यूनिट बिकी थीं। क्विड की जनवरी 2026 में 503 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी 369 यूनिट और नवंबर 2025 में 447 यूनिट बिकी थीं। इस तरह कंपनी ने जनवरी 2026 में 3,715 यूनिट बेचीं। जबकि, दिसंबर 2025 में 3,845 यूनिट और नवंबर 2025 में 3,662 यूनिट बिकी थीं।

ट्राइबर ट्राइबर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ट्राइबर को लिमिटेड एडिशन में भी खरीदा जा सकता है। इसे डुअल-टोन कलर मूनलाइट सिल्वर और सीडर ब्राउन में कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ में खरीद पाएंगे। इसमें नए 14-इंच फ्लेक्स व्हील भी मिलते हैं। इसमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया है। ट्राइबर में 1.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यह पेट्रोल इंजन 71 hp की मैक्सिमम पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT के साथ आता है। इसका माइलेज 18 से 19 kmpl तक है।

इस कार में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें माउंटेड कंट्रोल वाली स्टीयरिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिक्स-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे कई शानदार फीचर्स शामिल हैं। इसमें नया स्टाइलिश फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी मिलता है। पूरी तरह से डिजिटल व्हाइट LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम रिंग के साथ HVAC नॉब्स और ब्लैक इनर डोर हैंडल इस कार को स्टाइलिश बना रहे हैं।