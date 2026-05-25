डस्टर के बाद मार्केट में तहलका मचाने आ रही रेनॉल्ट की यह नई SUV, पेटेंट की तस्वीरें इंटरनेट पर हुई लीक
मशहूर कार कंपनी रेनॉल्ट भारतीय मार्केट में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी की आने वाली नई एसयूवी 'रेनॉल्ट ब्रिजर' (Renault Bridger) के पेटेंट की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं।
मशहूर कार कंपनी रेनॉल्ट (Renault) भारतीय मार्केट में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी की आने वाली नई एसयूवी 'रेनॉल्ट ब्रिजर' (Renault Bridger) के पेटेंट की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। लीक हुई तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि यह एसयूवी देखने में बिल्कुल वैसी ही है, जैसा कॉन्सेप्ट मॉडल कंपनी ने इस साल मार्च में दिखाया था। इसका डिजाइन काफी बॉक्सी और रफ-टफ है, जो इसे एक असली एसयूवी वाला लुक देता है। सबसे खास बात यह है कि इस एसयूवी को रेनॉल्ट की भारतीय टीम चेन्नई प्लांट में तैयार कर रही है।
कुछ ऐसी है डिजाइन
अगर इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो सामने की तरफ इसमें एकदम सीधा खड़ा बंपर दिया गया है। इस पर एक मोटी काली पट्टी पूरी चौड़ाई में फैली हुई है। इसकी ग्रिल नई डस्टर की तरह दिखने वाली रेक्टेंगुलर हेडलाइट्स से जुड़ी है। इसमें बेहद खूबसूरत तिकोने आकार की एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) और इंडिकेटर्स लगे हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.71 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 10.99 - 19.3 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
Tata Curvv
₹ 9.7 - 19.1 लाख
साइड प्रोफाइल भी शानदार
साइड से देखने पर इसका बॉक्सी लुक और साफ नजर आता है। लीक हुई तस्वीर में यह कार दो रंगों में दिख रही है। इसमें काले रंग के रूफ रेल्स और 5-स्पोक वाले शानदार अलॉय व्हील्स लगे हैं। इसके पीछे के दरवाजे के हैंडल पुरानी डस्टर की तरह ऊपर पिलर (C-Pillar) में छिपे हुए हैं। जबकि पीछे की तरफ इस पर स्पेयर व्हील टंगा हुआ मिलेगा।
दमदार है कार का पावरट्रेन
रेनॉल्ट ब्रिजर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक 'मल्टी-एनर्जी' गाड़ी होगी। इसका मतलब है कि ग्राहकों को यह एसयूवी पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी और आने वाले समय में पूरी तरह इलेक्ट्रिक (EV) अवतार में भी मिलेगी। इसके बेस मॉडल में नया 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह 80 से 90bhp की पावर देगा। वहीं, रफ्तार के शौकीनों के लिए 1.2-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 120bhp जबरदस्त पावर जनरेट करेगा।
मिलेगा सीएनजी का भी ऑप्शन
माइलेज के दीवानों के लिए कंपनी इसमें एक 'स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड' मॉडल भी लेकर आ रही है। यह बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करेगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ-साथ तगड़ा माइलेज भी देगा। इसके अलावा, कंपनी एक बड़ा सरप्राइज देते हुए इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) का ऑप्शन भी देने वाली है। इसका सीएनजी टैंक गाड़ी के नीचे फिट किया जा सकता है ।
(फोटो क्रेडिट- Rushlane)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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