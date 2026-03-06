Hindustan Hindi News
इस SUV के डिजाइन के सामने थार भी पड़ी फीकी! जिम्नी से भी दमदार दिख रही; 10 मार्च को आ रही

Mar 06, 2026
कंपनी ने न्यू ऑफरोडिंग ब्रिजर (Bridger) SUV को टीज करके सभी को चौंक दिया। कंपनी ये SUV 10 मार्च को पेश करेगी। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा थार और मारुति जिम्नी से होगा। खास बात ये है कि अब इसके टीज के आधार पर रेंडर सामने आए हैं। जिसमें ये काफी दिलचस्प नजर आ रही है।

रेनो भारतीय बाजार में एक के बाद एक सरप्राइज देने को तैयार है। दरअसल, कंपनी ने न्यू डस्टर के साथ भारतीय बाजार में अपनी नई पारी की शुरुआत की है। अभी तो कंपनी ने डस्टर की ऑफिशियली कीमतों का भी एलान नहीं किया है। इसकी कीमतों से 17 मार्च को पर्दा उठाया जाएगा। इस बीच, कंपनी ने न्यू ऑफरोडिंग ब्रिजर (Bridger) SUV को टीज करके सभी को चौंक दिया। कंपनी ये SUV 10 मार्च को पेश करेगी। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा थार और मारुति जिम्नी से होगा। खास बात ये है कि अब इसके टीज के आधार पर रेंडर सामने आए हैं। जिसमें ये काफी दिलचस्प नजर आ रही है। इस रेंडर को Auto Moto ने जारी किया है।

रेनो ब्रिजर रेंडर: एक्सटीरियर और डिजाइन

अपनी पोस्ट में रेनो ने Bridger कॉन्सेप्ट के ऊपरी आधे हिस्से का एक सिल्हूट और टेलगेट पर लगे पिछले स्पेयर टायर की एक झलक दिखाई थी। रेंडर इन सीमित डिटेल्स को ठीक से दिखाता है और SUV के साइड और रियर प्रोफाइल को दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। आखिर में एक SUV बनती है जिसमें लैंड रोवर डिफेंडर (Land Rover Defender) जैसे डिजाइन संकेत मिलते हैं।

आप एक लंबी, बॉक्सी प्रोफाइल और कई ऑफ-रोड-ओरिएंटेड फीचर्स देख सकते हैं। SUV में फ्लैट रूफ, हेवी-ड्यूटी रूफ रेल्स, ब्लैक्ड-आउट पिलर, कन्वेंशनल डोर हैंडल और फ्लेयर्ड व्हील आर्च हैं। ब्रिजर कॉन्सेप्ट में काफी ग्राउंड क्लीयरेंस है, जो इसे अलग-अलग तरह के इलाकों के लिए सही बनाता है। रेंडर में बड़े स्टील व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें डुअल पर्पस टायर्स में लपेटा गया है। ये इसे ज्यादा हैवी और बल्की लुक भी देते हैं। ये इसे थार से भी दमदार बनाने का काम करते हैं।

ये भी पढ़ें:हुंडई का डबल धमाका, एक साथ नई वरना और एक्सटर करेगी लॉन्च! टेस्टिंग में साथ दिखीं

पीछे की तरफ, फीचर्स में काफी फ्लैट विंडस्क्रीन और टेलगेट, एक स्पेयर टायर और स्किड प्लेट और टो हुक के साथ एक प्रोमिनेंट बंपर शामिल हैं। SUV में डस्टर की तरह Y-शेप के स्पोर्टी टेललैंप्स का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिजर के ऑफिशियल टीजर में फ्रंट फेसिया के बारे में कोई डिटेल्स नहीं बताई गई थीं, इसलिए इस रेंडर में इसे पूरी तरह से स्किप कर दिया गया है। SUV में खास लाइटिंग एलिमेंट्स, एक बड़ी ग्रिल और एक चंकी बंपर के साथ एक अट्रैक्टिव फ्रंट फेसिया मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:20 मार्च को लॉन्च होगी ये सेडान, 14-इंच इंफोटेनमेंट और पैनोरमिक ग्लास रूफ मिलेगा

रेनो ब्रिजर रेंडर: इंजन और ट्रांसमिशन

रेनो ब्रिजर को 'मिनी-डस्टर' के तौर पर पेश करेगी। यह CMF-A+ प्लेटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर बेस्ड हो सकती है। यह रेनो काइगर के ज्यादा रग्ड, लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड ऑप्शन के तौर पर काम कर सकती है। हालांकि, ऑफिशियल स्पेक्स अभी सामने नहीं आए हैं। फिर भी हो सकता है कि ब्रिजर में 1.0-लीटर 3-सिलेंडर, टर्बो पेट्रोल इंजन हो। यह इंजन ऑप्शन नई डस्टर के साथ भी दिया जा रहा है, जो 100 hp और 160 Nm जनरेट करता है। ब्रिजर के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:घर में शेर, बाहर ढेर! देश में नंबर-1 इस कार को विदेश में सिर्फ 608 ग्राहक मिले

ब्रिजर के बेस वैरिएंट में FWD सेटअप होने की उम्मीद है। वहीं, हायर वैरिएंट 4WD कॉन्फिगरेशन में मिल सकते हैं। ADAS समेत प्रीमियम टेक फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की एक बड़ी रेंज मिलने की उम्मीद है। ब्रिजर के साथ, रेनो का मकसद बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, हाई-वॉल्यूम सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एंट्री करना है। यह SUV 2027 के आखिर तक बिक्री के लिए आ सकती है। कंपनी एक मिनी डस्टर पर भी काम कर रही है।

फोटो क्रेडिट: Auto Moto

