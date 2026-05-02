रेनो से लेकर महिंद्रा तक, भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये चार जबर्दस्त 7 सीटर SUV

May 02, 2026 12:31 pm IST

अगर आप 7 सीटर एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई नई 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें रेनो बोरियल, स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट और किआ सोरेन्टो के साथ हुंडई की 7 सीटर एसयूवी भी शामिल हैं।

7 सीटर एसयूवी की डिमांड काफी बढ़ी है। बड़ी फैमिली वाले ग्राहकों के लिए 7 सीटर एसयूवी काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर आप भी 7 सीटर एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई नई 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें रेनो बोरियल, स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट और किआ सोरेन्टो के साथ हुंडई की 7 सीटर एसयूवी भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली चार बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी के बारे में।

Mahindra Scorpio-N Facelift महिंद्रा काफी समय से स्कॉर्पियो-एन के फेसलिफ्ट पर काम कर रहा है। इस अपकमिंग एसयूवी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पाई शॉट्स के अनुसार कंपनी इसमें नई रेक्टैंगुलर ग्रिल, रिवाइज्ड हेडलाइट्स, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, रीडिजाइन्ड डीआरएल और नए फॉग लैंप्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसमें मौजूदा 18 इंच के वील्स की जगह 19 इंच के बड़े वील्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। यह एसयूवी 2.2 लीटर एमहॉक डीजल और 2.0 लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही ऑफर की जाएगी। इसे कंपनी इसे बहुत जल्द लॉन्च कर सकती है।

Kia Sorento किआ इस साल भारत में अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी - Sorento को लॉन्च करेगी। इस 7 सीटर एसयूवी में दो 12.3 इंच के डिस्प्ले, कनेक्टेड कार सूट, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर मिलेंगे। कंपनी इसे नया 1.5 लीटर का नैचुरली ऐस्पिरेटेड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर कर सकती है। यह एसयूवी इस साल के आखिर में आ सकती है।

Renault Boreal रेनो अपनी नई थ्री-रो एसयूवी लाने की प्लानिंग कर रही है। इसका नाम बोरियल हो सकता है। यह एसयूवी टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और XUV 7XO को टक्कर देगी। बोरियल का प्लेटफॉर्म और बेस डस्टर से लिया जाएगा। 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 7-सीटर वर्जन में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। बोरियल में टेक-पैक्ड कंफर्टेबल केबिन होगा, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, 10 इंच की स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर मिलेंगे। इसे कंपनी इस साल के सेकेंड हाफ में लॉन्च करने वाली है।