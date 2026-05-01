देश की सबसे सस्ती 7-सीटर बनाती है यह कंपनी, इसे अप्रैल में मिले 5,413 नए ग्राहक, 108% बढ़ गई बिक्री

May 01, 2026 04:53 pm IST

फ्रांसीसी कार कंपनी रेनॉल्ट (Renault) के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत किसी लॉटरी लगने जैसी रही है। कंपनी ने पिछले महीने यानी अप्रैल, 2026 में 108 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,413 गाड़ियां बेची हैं।

फ्रांसीसी कार कंपनी रेनॉल्ट (Renault) के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत किसी लॉटरी लगने जैसी रही है। कंपनी ने पिछले महीने यानी अप्रैल, 2026 में कुल 5,413 गाड़ियां बेची हैं। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 2,602 यूनिट्स था। इस तरह सालाना आधार पर रेनॉल्ट की बिक्री में 108 पर्सेंट की ताबड़तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मतलब है कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले अपनी सेल को दोगुने से भी ज्यादा कर लिया है। बता दें कि देश की सबसे सस्ती 7-सीटर ट्राइबर बनाने वाली रेनॉल्ट ने मार्केट में शानदार वापसी की है। आइए जानते हैं रेनॉल्ट की बिक्री के बारे में विस्तार से।

नई ट्राइबर और काइगर ने पलटी किस्मत रेनॉल्ट की इस शानदार कामयाबी के पीछे उनके नए और अपडेटेड मॉडल्स का बड़ा हाथ है। कंपनी का कहना है कि सितंबर 2025 में लॉन्च हुई नई जनरेशन की 'रेनॉल्ट ट्राइबर' और 'रेनॉल्ट किगर' को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ट्राइबर अपनी कम कीमत और 7-सीटर होने की वजह से मिडिल-क्लास परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। वहीं, किगर अपने बोल्ड लुक और फीचर्स की वजह से युवाओं को अपनी ओर खींच रही है। इन दोनों गाड़ियों के नए अवतार ने रेनॉल्ट के शोरूम पर फिर से रौनक लौटा दी है।

नई डस्टर की एंट्री से बढ़ी रफ्तार बिक्री की इस रफ़्तार को और तेज करने में हाल ही में लॉन्च हुई नई 'रेनॉल्ट डस्टर' ने भी अहम भूमिका निभाई है। डस्टर की डिलीवरी अप्रैल के आखिरी दिनों में ही शुरू हुई है। हालांकि, इतने कम समय में ही ग्राहकों ने इसके प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाया है। पुरानी डस्टर की लोकप्रियता को देखते हुए लोग इसके नए मॉडल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा, कंपनी अब अपने सर्विस नेटवर्क और शोरूम की संख्या भी तेजी से बढ़ा रही है। हाल ही में रांची में एक नया स्टोर और वर्कशॉप खोला गया है। इसके बाद देश भर में रेनॉल्ट के कुल 638 टचप्वाइंट्स हो गए हैं।