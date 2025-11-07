₹4.29 लाख की कार पर लगभग ₹1 लाख की छूट, कंपनी ने सभी मॉडलों पर दिया ये ऑफर; ₹5.76 लाख से कम में 7-सीटर

संक्षेप: रेनो ने नवंबर 2025 में अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी अपनी नई कारों पर करीब 1 लाख तक का ऑफर दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दीवाली बीत चुकी है, लेकिन रेनो (Renault) इंडिया का फेस्टिव ऑफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कंपनी ने नवंबर 2025 के लिए अपने तीनों मॉडल्स क्विड (Kwid), ट्राइबर (Triber) और काइगर (Kiger) पर बंपर डिस्काउंट्स का ऐलान किया है। इन ऑफर्स की कुल वैल्यू करीब 1 लाख तक पहुंच रही है, जिससे नए ग्राहकों को साल खत्म होने से पहले एक शानदार डील मिल सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रेनो की सबसे सस्ती कार पर बंपर ऑफर

रेनो की सबसे सस्ती कार क्विड पर बंपर ऑफर मिल रहा है। इसकी कीमत 4.29 लाख से शुरू होती है। रेनो क्विड पर कंपनी इस महीने 65,000 से ज्यादा की बचत दे रही है। ऑफर डिटेल्स की बात करें तो इस पर 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 35,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है। इसके अलावा कॉरपोरेट डिस्काउंट 10,000 रुपये का है। कंपनी 4,000 रुपये का रूरल ऑफर (किसानों, सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए) भी दे रही है। इसके अलावा लॉयल्टी और रेफरल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं।

रेनो ट्राइबर (New Facelift) MPV पर जबरदस्त डील

रेनो ट्राइबर (New Facelift) MPV पर जबरदस्त डील मिल रही है। इसकी कीमत 5.76 लाख शुरू होकर 8.59 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। नए फेसलिफ्टेड ट्राइबर (Triber) पर कंपनी ने इस नवंबर में 65,000 तक का फायदा रखा है।

इस पर कैश डिस्काउंट 10,000, एक्सचेंज बोनस 25,000 या स्क्रैपेज बोनस 35,000 रुपये का है। इसके अलावा 13,000 का लॉयल्टी बेनिफिट, 10,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट और 4,000 रुपये का रूरल ऑफर मिल रहा है। पुराने मॉडल पर ऑफर और भी बड़ा है। इस मॉडल पर ग्राहक 75,000 से ज्यादा की बचत कर सकते हैं, जिसमें 30,000 कैश और 30,000 एक्सचेंज बोनस शामिल है।

रेनो काइगर पर सबसे बड़ा फायदा