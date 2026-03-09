Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत में धमाका करने आ रहीं ये 5 नई SUVs, नेक्सन और ब्रेजा से होगी सीधी टक्कर; रेनो और निसान ने की बड़ी तैयारी

Mar 09, 2026 12:19 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रेनो (Renault) और निसान (Nissan) 2028 तक कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियां 2028 तक भारत में 5 नई SUV लॉन्च करने की योजना बना रही हैं। आइए इन 5 अपकमिंग SUVs की डिटेल्स जानते हैं।

भारत में धमाका करने आ रहीं ये 5 नई SUVs, नेक्सन और ब्रेजा से होगी सीधी टक्कर; रेनो और निसान ने की बड़ी तैयारी

भारत का SUV बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब इसी मौके को भुनाने के लिए फ्रांस की कार कंपनी रेनो (Renault) और जापान की ऑटो कंपनी निसान (Nissan) बड़ी तैयारी कर रही हैं।` दोनों कंपनियां अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप का फायदा उठाते हुए 2028 तक भारत में 5 नई SUV लॉन्च करने की योजना बना रही हैं। इन नई गाड़ियों में दमदार डिजाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड इंजन विकल्प भी मिल सकते हैं। आइए आसान भाषा में अपकमिंग SUVs के बारे में जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:ग्रैंड विटारा पर ₹4.70 लाख और इनविक्टो पर ₹5.40 लाख का डिस्काउंट, देखें डिटेल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Bridger

Renault Bridger

₹ 7 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Renault New Duster

Renault New Duster

₹ 10 - 19 लाख

मुझे सूचित करें
Nissan Terrano

Nissan Terrano

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Renault Kardian

Renault Kardian

₹ 11 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

मुझे सूचित करें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

1- ऑल-न्यू रेनो डस्टर

रेनो (Renault) की सबसे लोकप्रिय SUV रेनो डस्टर (Renault Duster) अब पूरी तरह नए अवतार में आने वाली है। नई जनरेशन डस्टर का डिजाइन पहले से ज्यादा मस्कुलर और एग्रेसिव होगा। इसके अलावा इसमें बेहतर कम्फर्ट, कनेक्टिविटी और एडवांस फीचर्स मिलेंगे।

इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन हाइब्रिड मॉडल भी देखने को मिलेगा। इसमें बड़ा टचस्क्रीन और डिजिटल फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसमें बेहतर ऑफ-रोडिंग क्षमता होगी और कंपनी इसे 21 मार्च को लॉन्च करने की तैयारी में है।

2- नई निसान टेक्टॉन

नई निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) असल में नई डस्टर पर आधारित SUV होगी, लेकिन इसका डिजाइन पूरी तरह अलग होगा। यह SUV ज्यादा प्रीमियम और रोड-फोकस्ड डिजाइन के साथ आएगी। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें नया और बोल्ड एक्सटीरियर देखने को मिलेगा। इसमें मॉडर्न इंटीरियर, पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन विकल्प मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अप्रैल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।

3- रेनो (Renault) की नई 3-रो SUV

2026 के आखिर तक कंपनी नई 3-रो SUV लॉन्च कर सकती है। यह SUV भी डस्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन डिजाइन और फीचर्स ज्यादा प्रीमियम होंगे। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 और 7 सीटर का विकल्प मिलता है। इसमें वेंटिलेटेड सेकंड-रो सीट, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.8L हाइब्रिड इंजन विकल्प मिलेगा। यह बड़ी फैमिली के लिए शानदार SUV हो सकती है।

4- निसान (Nissan) की 3-रो SUV

निसान (Nissan) भी अपनी तीन-रो वाली नई SUV भारत में लॉन्च करेगी। इसका एक्सटीरियर डिजाइन अलग होगा और अंदर भी कुछ यूनिक फीचर्स मिल सकते हैं। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच टचस्क्रीन, 360° कैमरा, पावर्ड टेलगेट, 6 और 7 सीटर विकल्प मिलता है। यह SUV 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है।

5- नई सब-4 मीटर SUV रेनो ब्रिजर

रेनो (Renault) भारत के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में भी बड़ी एंट्री करने जा रही है। नई रेनो ब्रिजर (Renault Bridger) का मुकाबला सीधे टाटा नेक्सन (Tata Nexon), मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) जैसी लोकप्रिय SUVs से होगा। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें बॉक्सी SUV डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, रूफ रेल्स और टेलगेट पर स्पेयर व्हील मिलते हैं। इसमें 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 99 hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स दिया गया है। इस SUV को 2028 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

भारतीय SUV बाजार को देखते हुए रेनो (Renault) और निसान (Nissan) अब आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में ये कंपनियां कॉम्पैक्ट SUV से लेकर 7-सीटर फैमिली SUV तक कई नए मॉडल लॉन्च करेंगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो 2026-2028 के बीच भारत में SUV खरीदारों के लिए कई नए और दिलचस्प विकल्प देखने को मिल सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।