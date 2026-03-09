भारत में धमाका करने आ रहीं ये 5 नई SUVs, नेक्सन और ब्रेजा से होगी सीधी टक्कर; रेनो और निसान ने की बड़ी तैयारी

रेनो (Renault) और निसान (Nissan) 2028 तक कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियां 2028 तक भारत में 5 नई SUV लॉन्च करने की योजना बना रही हैं। आइए इन 5 अपकमिंग SUVs की डिटेल्स जानते हैं।

भारत का SUV बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब इसी मौके को भुनाने के लिए फ्रांस की कार कंपनी रेनो (Renault) और जापान की ऑटो कंपनी निसान (Nissan) बड़ी तैयारी कर रही हैं।` दोनों कंपनियां अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप का फायदा उठाते हुए 2028 तक भारत में 5 नई SUV लॉन्च करने की योजना बना रही हैं। इन नई गाड़ियों में दमदार डिजाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड इंजन विकल्प भी मिल सकते हैं। आइए आसान भाषा में अपकमिंग SUVs के बारे में जानते हैं।

1- ऑल-न्यू रेनो डस्टर

रेनो (Renault) की सबसे लोकप्रिय SUV रेनो डस्टर (Renault Duster) अब पूरी तरह नए अवतार में आने वाली है। नई जनरेशन डस्टर का डिजाइन पहले से ज्यादा मस्कुलर और एग्रेसिव होगा। इसके अलावा इसमें बेहतर कम्फर्ट, कनेक्टिविटी और एडवांस फीचर्स मिलेंगे।

इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन हाइब्रिड मॉडल भी देखने को मिलेगा। इसमें बड़ा टचस्क्रीन और डिजिटल फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसमें बेहतर ऑफ-रोडिंग क्षमता होगी और कंपनी इसे 21 मार्च को लॉन्च करने की तैयारी में है।

2- नई निसान टेक्टॉन

नई निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) असल में नई डस्टर पर आधारित SUV होगी, लेकिन इसका डिजाइन पूरी तरह अलग होगा। यह SUV ज्यादा प्रीमियम और रोड-फोकस्ड डिजाइन के साथ आएगी। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें नया और बोल्ड एक्सटीरियर देखने को मिलेगा। इसमें मॉडर्न इंटीरियर, पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन विकल्प मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अप्रैल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।

3- रेनो (Renault) की नई 3-रो SUV

2026 के आखिर तक कंपनी नई 3-रो SUV लॉन्च कर सकती है। यह SUV भी डस्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन डिजाइन और फीचर्स ज्यादा प्रीमियम होंगे। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 और 7 सीटर का विकल्प मिलता है। इसमें वेंटिलेटेड सेकंड-रो सीट, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.8L हाइब्रिड इंजन विकल्प मिलेगा। यह बड़ी फैमिली के लिए शानदार SUV हो सकती है।

4- निसान (Nissan) की 3-रो SUV

निसान (Nissan) भी अपनी तीन-रो वाली नई SUV भारत में लॉन्च करेगी। इसका एक्सटीरियर डिजाइन अलग होगा और अंदर भी कुछ यूनिक फीचर्स मिल सकते हैं। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच टचस्क्रीन, 360° कैमरा, पावर्ड टेलगेट, 6 और 7 सीटर विकल्प मिलता है। यह SUV 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है।

5- नई सब-4 मीटर SUV रेनो ब्रिजर

रेनो (Renault) भारत के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में भी बड़ी एंट्री करने जा रही है। नई रेनो ब्रिजर (Renault Bridger) का मुकाबला सीधे टाटा नेक्सन (Tata Nexon), मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) जैसी लोकप्रिय SUVs से होगा। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें बॉक्सी SUV डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, रूफ रेल्स और टेलगेट पर स्पेयर व्हील मिलते हैं। इसमें 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 99 hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स दिया गया है। इस SUV को 2028 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।