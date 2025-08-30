renault and nissan are preparing to enter the market with new models बजट रखिए तैयार, मार्केट में नए मॉडल के साथ एंट्री की तैयारी करने जा रही रेनॉल्ट और निसान; जानिए डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
दिग्गज कार निर्माता रेनॉल्ट और निसान ने आने वाले सालों में नई एसयूवी की लंबी रेंज लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। दोनों कंपनियां साल 2026 से भारतीय ग्राहकों के लिए मिडसाइज और 7-सीटर एसयूवी पेश करेंगी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 10:56 PM
दिग्गज कार निर्माता रेनॉल्ट और निसान ने आने वाले सालों में नई एसयूवी की लंबी रेंज लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। दोनों कंपनियां साल 2026 से भारतीय ग्राहकों के लिए मिडसाइज और 7-सीटर एसयूवी पेश करेंगी। जहां रेनॉल्ट अगले साल डस्टर को फिर से भारतीय बाजार में उतारेगी। वहीं, निसान इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नई मिड-साइज एसयूवी Kait लेकर आएगी। इसके अलावा, दोनों ब्रांड्स अपनी नई 7-सीटर एसयूवी भी लॉन्च करेंगी। आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

रेनॉल्ट डस्टर फेसलिफ्ट

रेनॉल्ट डस्टर 5 साल बाद भारतीय मार्केट में वापसी कर रही है। पावरट्रेन के तौर पर इसमें 1.3-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 156bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क पैदा करेगा। यह एसयूवी मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में आएगी। फीचर्स की बात करें तो एसयूवी में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, हार्मन कार्डन म्यूजिक सिस्टम, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा।

निसान Kait 2026

निसान अपनी नई मिडसाइज SUV को भारत में Kait नाम से लॉन्च कर सकती है। यह SUV रेनॉल्ट डस्टर पर बेस्ड होगी। हालांकि, डिजाइन के मामले में इसमें कई अलग और प्रीमियम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके फ्रंट में सिग्नेचर ग्रिल विद क्रोम स्ट्रिप्स और L-शेप्ड LED DRLs दिए जाएंगे। फीचर्स की लिस्ट डस्टर से ज्यादा लंबी होगी। इसमें मल्टी-ड्राइव मोड्स, रियर एसी वेंट्स, 360-डिग्री कैमरा और 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल होंगे। मैकेनिकल सेटअप वही रहेगा जिसमें 1.3-लीटर इंजन और बाद में आने वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक दिया जाएगा।

रेनॉल्ट Boreal एंड निसान नई 7-सीटर SUV

रेनॉल्ट अपनी नई 7-सीटर SUV को Boreal नाम से पेश करेगी। इसे साल 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14-20 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं, निसान भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपनी 7-सीटर एसयूवी साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च करेगी। यह एसयूवी Kait जैसी स्टाइलिंग के साथ आएगी। इसमें वही 1.3-लीटर इंजन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और AWD सिस्टम दिया जा सकता है।

Auto News Hindi

