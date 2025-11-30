मिड-साइज SUV सेगमेंट में धमाका करने जा रही रेनॉल्ट और निसान, लॉन्च डेट भी कंफर्म; जानिए खासियत
भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट इस समय सबसे ज्यादा गर्माया हुआ है। करीब 13 मॉडल मौजूद होने के चलते कंपनियों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अब इसी कड़ी में रेनॉल्ट और निसान भी बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं।
भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट इस समय सबसे ज्यादा गर्माया हुआ है। करीब 13 मॉडल मौजूद होने के चलते कंपनियों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। टाटा ने नई सिएरा लॉन्च की है। मारुति भी विक्टोरिस के साथ इस रेस में उतर चुकी है। हुंडई क्रेटा इस सेगमेंट की बादशाह अब भी बनी हुई है। अब इसी कड़ी में रेनॉल्ट और निसान भी बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं। दोनों कंपनियां 2026 में अपनी नई मिड-साइज एसयूवी लॉन्च करने वाली हैं। आइए जानते हैं दोनों कंपनियों की अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।
रेनॉल्ट डस्टर की होगी एंट्री
रेनॉल्ट सबसे पहले कदम बढ़ाते हुए 26 जनवरी, 2025 को नई-जेनरेशन डस्टर की इंडिया में एंट्री करवाएगी। कंपनी ने तारीख भी ऑफिशियल कर दी है। नई डस्टर का डिजाइन काफी हद तक इंटरनेशनल मॉडल जैसा ही होगा। बस कुछ बदलाव भारत के हिसाब से मिलेंगे। यह एसयूवी CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनेगी और इसका साइज भी पहले से बड़ा होगा। पावरट्रेन की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा संभावना 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की है। इसके साथ मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है।
निसान मिड-साइज एसयूवी
निसान भी पीछे नहीं है। कंपनी अपनी नई मिड-साइज SUV Tekton को भारत में लाने वाली है। यह भी डस्टर की तरह CMF-B प्लेटफॉर्म पर ही बनेगी। निसान ने इसके डिजाइन की झलक पहले ही दिखा दी है। इसमें साफ दिखता है कि इसका लुक ब्रांड की बड़ी Patrol SUV से इंस्पायर्ड है। निसान Tekton की लॉन्च 2026 की पहली छमाही में होने की उम्मीद है। इसका इंजन भी वही 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल होगा। फीचर्स और टेक्नोलॉजी दोनों SUVs में काफी हद तक मिलती-जुलती होंगी।
