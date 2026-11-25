रेनो और निसान मिलकर अगले कुछ महीनों में कई नई एसयूवी ला सकती हैं। इनमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वाली रेनो काइगर, थ्री-रो 7-सीटर SUV, प्लग-इन हाइब्रिड निसान टेरानो और प्रीमियम निसान पैट्रोल जैसे मॉडल शामिल हैं।

रेनो (Renault) और निसान (Nissan) भारतीय बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियों का फोकस आने वाले समय में एसयूवी पर रहने वाला है। इसके तहत रेनो और निसान मिलकर अगले कुछ महीनों में कई नई एसयूवी ला सकती हैं। इनमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वाली रेनो काइगर, थ्री-रो 7-सीटर SUV, प्लग-इन हाइब्रिड निसान टेरानो और प्रीमियम निसान पैट्रोल जैसे मॉडल शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

फैक्ट्री-फिटेड CNG के साथ आएगी काइगर रेनो काइगर को जल्द ही एक बड़ा अपडेट मिलने की उम्मीद है। मौजूदा मॉडल CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन अभी यह डीलर-लेवल पर फिट किया जाता है। नए मॉडल में कंपनी फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट दे सकती है। इसका सबसे बड़ा बदलाव नए RGEP प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होना होगा। यह प्लेटफॉर्म कार के नीचे सीएनजी टैंक लगाने की सुविधा देता है। इसमें एक बड़े सिलेंडर की जगह दो छोटे और आपस में जुड़े सिलेंडर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे बूट स्पेस भी ज्यादा मिलेगा। नई काइगर सीएमजी में मौजूदा मॉडल का 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इसके साथ सीएनजी और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन भी लाया जा सकता है।

रेनो लाएगी बोरियल पर बेस्ड 7-सीटर एसयूवी रेनो भारत में एक नई थ्री-रो 7-सीटर एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। यह विदेशों में बिकने वाली बोरियल पर बेस्ड हो सकती है। इसे डस्टर वाले RGMP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, ताकि इसमें ज्यादा लोकल पार्ट्स इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इस एसयूवी की लंबाई करीब 4.6 मीटर हो सकती है। इसका डिजाइन डस्टर से अलग और ज्यादा प्रीमियम रहने की उम्मीद है। केबिन में तीनों रो में अच्छी जगह मिलने के साथ कई मॉडर्न फीचर्स दिए जा सकते हैं। इनमें पैनोरमिक सनरूफ, Level-2 ADAS, वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, इलेक्ट्रिक टेलगेट, 10.1-इंच टचस्क्रीन और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हो सकते हैं।

इंजन ऑप्शन्स में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म में AWD की सपोर्ट होने के कारण कंपनी इसका ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन भी ला सकती है। यह एसयूवी हुंडई अल्काजार, एमजी हेक्टर प्लस, टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 7XO को टक्कर देगी। रेनो इसे 2027 की शुरुआत में ला सकती है।

प्लग-इन हाइब्रिड होगी नई निसान टेरानो निसान भी नई टेरानो को भारत लाने की तैयारी कर सकती है। यह पहले इंडिया में सेल की जा चुकी टेरानो से बिल्कुल अलग मॉडल होगा। नई टेरानो को 2026 Beijing Auto Show में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। यह Nissan Frontier Pro और Dongfeng Z9 पिकअप ट्रकों वाले लैडर-फ्रेम चेसिस पर बेस्ड होगी। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, 33kWh बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर वाला प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है।