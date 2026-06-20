डस्टर के बाद ताबड़तोड़ धमाके की तैयारी में Renault, आने वाली हैं ये चार नई दमदार SUV

रेनो इंडियन मार्केट में अपनी कुछ और नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें डस्टर के हाइब्रिड वर्जन के साथ बोरियर हाइब्रिड और एक ईवी शामिल है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

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रेनो ने अपनी नई डस्टर के साथ इंडियन मार्केट में तहलका मचा दिया है। नई डस्टर को ग्राहकों का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब कंपनी मार्केट में अपने कुछ और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें हाइब्रिड के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल हैं। इन एसयूवी में आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ दमदार इंजन और धांसू फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं रेनो की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

रेनो डस्टर हाइब्रिड नई-जेनरेशन डस्टर के लॉन्च के समय, रेनॉ ने घोषणा की थी कि वह दिवाली 2026 के आसपास इस एसयूवी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करेगी। इसका पूरा डिजाइन और डाइमेंशन स्टैंडर्ड डस्टर जैसा ही होगा। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका नया 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन होगा। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर, साथ ही 1.4 kWh बैटरी पैक और 8-स्पीड DHT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा। इसका कंबाइंड आउटपुट 160 bhp और 172 Nm होगा। रेनो का दावा है कि शहर में 80 प्रतिशत तक ड्राइविंग ईवी मोड में की जा सकती है। इस एसयूवी से लगभग 26 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलने की भी उम्मीद है।

रेनो बोरियल हाइब्रिड रेनो अपनी बोरियल का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही। बोरियल हाइब्रिड में वही 1.8-लीटर E-Tech हाइब्रिड पावरट्रेन इस्तेमाल होगा, जो नई डस्टर हाइब्रिड में दिखेगा। इस सेटअप में पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh बैटरी पैक का कॉम्बिनेशन होगा, जो 160 bhp और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। डिजाइन और फीचर्स स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही होंगे। बोरियल हाइब्रिड के 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपये से शुरू हो सकती है।

रेनो ब्रिजर EV रेनो अपवी ब्रिजर EV लॉन्च करने की तैयारी भी कर रहा है। यह भारत में ब्रैंड की पहली मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। यह एसयूवी उसी RGMP आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी जिसे शुरू से ही इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रेनॉ ने अभी तक बैटरी या रेंज की जानकारी नहीं दी है। ब्रिजर EV में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, OTA अपडेट, सॉफ्टवेयर-बेस्ड फीचर्स और बड़े केबिन पर फोकस किया जाएगा। यह टाटा नेक्सॉन.ev के साथ महिंद्रा और मारुति सुजुकी की अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV जैसे मॉडल्स को टक्कर देगी। इसकी कीमत 13-18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है।