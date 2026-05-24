नॉर्मल एयर या नाइट्रोजन गैस: आपकी कार के टायर के लिए क्या है ज्यादा बेहतर? तुरंत जान लीजिए असली सच

अक्सर माना जाता है कि कारों के टायरों में नाइट्रोजन गैस डलवाने से टायर की लाइफ बढ़ जाती है और टायर फटने का खतरा कम हो जाता है। क्या सच में आपको सामान्य हवा की जगह नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए?

अक्सर माना जाता है कि कारों के टायरों में नाइट्रोजन गैस डलवाने से टायर की लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही माइलेज अच्छा मिलता है और टायर फटने का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन क्या सच में आपको सामान्य हवा की जगह नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए? गौर करने वाली बात यह है कि जो साधारण हवा हम टायरों में भरवाते हैं उसमें पहले से ही करीब 78 परसेंट नाइट्रोजन होती है। बाकी बचे हिस्से में 21 परसेंट ऑक्सीजन और कुछ दूसरी गैसें होती हैं। वहीं, टायरों में भरी जाने वाली नाइट्रोजन लगभग 100 पर्सेंट शुद्ध और सूखी (Dry) होती है। इसमें बिल्कुल भी नमी या ऑक्सीजन नहीं होती। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि आपकी कार के लिए क्या बेहतर है।

नाइट्रोजन क्यों मानी जाती है बेहतर? साधारण हवा के मुकाबले नाइट्रोजन एक सूखी और ठंडी गैस है। जब हम टायर में नॉर्मल हवा भरवाते हैं तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन की वजह से नमी आ जाती है। गाड़ी तेज चलने पर जब टायर गर्म होता है, तो यही नमी भाप बन जाती है जिससे टायर का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। तेज गर्मी में टायर फटने की सबसे बड़ी वजह यही होती है। दूसरी तरफ, नाइट्रोजन पूरी तरह सूखी होने के कारण टायर के तापमान और प्रेशर को हमेशा एक जैसा बनाए रखती है।

मेटल रिम्स की भी सेफ्टी नॉर्मल हवा की नमी सिर्फ टायर को ही नहीं, बल्कि कार के मेटल रिम्स या अलॉय व्हील्स को भी नुकसान पहुंचाती है। लंबे समय तक नमी के संपर्क में रहने से रिम्स के अंदर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। नाइट्रोजन डलवाने से यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। चूंकि नाइट्रोजन टायर से जल्दी बाहर नहीं निकलती, इसलिए आपको बार-बार एयर प्रेशर चेक कराने की टेंशन भी नहीं रहती।

जेब पर थोड़ी भारी फायदों के साथ-साथ नाइट्रोजन के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मल हवा पेट्रोल पंपों पर बिल्कुल फ्री या बहुत कम पैसों में मिल जाती है। जबकि नाइट्रोजन के लिए आपको हर बार 150 से 200 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा, छोटे शहरों, गांवों या नए एक्सप्रेस-वे पर नाइट्रोजन की मशीनें हर जगह उपलब्ध नहीं होती हैं। ऐसे में अगर टायर पंचर हो जाए या हवा कम हो जाए, तो आपको मजबूरी में साधारण हवा ही भरवानी पड़ती है।

आपको क्या चुनना चाहिए? अगर आप अक्सर हाईवे पर लंबी यात्राएं करते हैं या बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो आपके लिए नाइट्रोजन एक बढ़िया ऑप्शन है। रेसिंग कारों और हवाई जहाजों के टायरों में भी इसीलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सिर्फ रोजमर्रा के काम के लिए शहर के अंदर गाड़ी चलाते हैं, तो साधारण हवा ही आपके लिए काफी है। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि नाइट्रोजन डलवाने से पंचर होना बंद हो जाएगा या माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।