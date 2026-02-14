इस कंपनी के लिए बजी खतरे की घंटी! भारत में प्रोडक्शन 44% घट गया; अभी यहां 3 मॉडल बेच रही

Feb 14, 2026 09:58 am IST

भारतीय ऑटो बाजार में कुछ कंपनियों को तेजी से ग्रोथ मिली रही है, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इसमें जापानी ऑटोमेकर होंडा का नाम भी शुमार है। दरअसल, कंपनी के लिए प्रोडक्शन नंबर और डोमेस्टिक सेल्स में गिरावट को देखते हुए खतरे की घंटी बजती जा रही है। कंपनी ने जनवरी 2025 में 13,715 यूनिट का प्रोडक्शन किया था, जो जनवरी 2026 में घटकर 7,770 यूनिट पर आ गया। यानी प्रोडक्शन में लगभग 44% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा, कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स जनवरी 2025 में 7,325 यूनिट से 15.45% घटकर जनवरी 2026 में 6,193 यूनिट रह गई।

होंडा के पोर्टफोलियो में अभी सिर्फ चार प्रोडक्ट्स हैं। जिसमें अमेज, एलिवेट, सिटी और सिटी e:HEV शामिल हैं। सब-कॉम्पैक्ट सेडान अमेज, कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, जिसकी जनवरी 2026 में 3,449 यूनिट्स बिकीं, जो जनवरी 2025 में बिकी 4,601 यूनिट्स से 25% कम हैं। इसके पोर्टफोलियो में कॉम्पैक्ट सेडान सिटी की जनवरी 2026 में 501 यूनिट्स बिकीं, जो जनवरी 2025 में बिकी 765 यूनिट्स से लगभग 35% कम है। इसके अलावा, कॉम्पैक्ट SUV एलिवेट की जनवरी 2026 में 2,243 यूनिट्स बिकीं, जो जनवरी 2025 में बिकी 1,959 यूनिट्स से 14.49% ज्यादा है।

होंडा भारतीय बाजार में टॉप दावेदारों में से एक के तौर पर खुद को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है, जहां मारुति सुजुकी और टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, किआ, स्कोडा, एमजी, रेनो, जीप और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों के साथ टॉप स्पॉट के लिए मुकाबला कर रही हैं। 2015 में होंडा का इंडियन मार्केट में एक बड़ा पोर्टफोलियो था, जिसमें ब्रियो, अमेज, मोबिलियो, जैज, WR-V, सिटी और CR-V शामिल थे। हालांकि, जापानी ऑटोमेकर को अपना पोर्टफोलियो सिर्फ 3 मॉडल तक कम करना पड़ा, जिसमें सिटी, अमेज और WR-V थे। बाद में WR-V की जगह एलिवेट ने ले ली।