आपकी हर राइड का समाधान करेगा रैपिडो ट्रैवल ऐप, भारत का सबसे अफॉर्डेबल वन-स्टॉप ट्रैवल ऐप बना

संक्षेप: रैपिडो अब भारत का पहला “वन-स्टॉप” ट्रैवल ऐप बन गया है, जो रोज़मर्रा की सवारी और लंबी दूरी की यात्रा - दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। इस ऐप की मदद से उपयोगकर्ता अब कुछ ही क्लिक में अपनी पूरी यात्रा की योजना बना सकते हैं

भारत के राइडशेयरिंग प्लेटफॉर्म और देश के सबसे युवा यूनिकॉर्न्स में से एक रैपिडो ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। कंपनी ने अग्रणी ट्रैवल प्लेटफॉर्म गोआईबिबो (Goibibo) के साथ फ्लाइट और होटल बुकिंग, दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेडबस (redBus) के साथ इंटरसिटी बस बुकिंग और भारत के अधिकृत बी2सी ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग व ट्रैवल यूटिलिटी प्लेटफॉर्म कंफर्मटिकट (ConfirmTkt) के साथ ट्रेन बुकिंग सेवाओं के लिए साझेदारी की है।

इस रणनीतिक सहयोग के तहत अब उपयोगकर्ता रैपिडो ऐप के भीतर ही फ्लाइट, होटल, बस और ट्रेन बुकिंग जैसी सभी यात्रा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम रैपिडो को भारत का पहला समग्र वन-स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन बनाने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित करता है, जो यात्रियों को एकीकृत, सहज और किफायती यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

रैपिडो अब भारत का पहला “वन-स्टॉप” ट्रैवल ऐप बन गया है, जो रोज़मर्रा की सवारी और लंबी दूरी की यात्रा - दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। इस ऐप की मदद से उपयोगकर्ता अब कुछ ही क्लिक में अपनी पूरी यात्रा की योजना बना सकते हैं और उसे सुगमता से प्रबंधित कर सकते हैं - चाहे एयरपोर्ट जाने की त्वरित सवारी हो या परिवार के साथ अगली छुट्टी की तैयारी।

रैपिडो के सह-संस्थापक अरविंद संका ने कहा, “रैपिडो हमेशा से यात्रा को सरल, सुलभ और किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इस लॉन्च के साथ हम अपने इस वादे को रोज़मर्रा की सवारी से आगे बढ़ाकर लंबी दूरी की यात्राओं तक ले जा रहे हैं। हमें सबसे अधिक उत्साह इस बात का है कि अब हम भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी लोगों के लिए यात्रा को और अधिक आसान, भरोसेमंद और किफायती बना पा रहे हैं।

पहले कदम से आख़िरी कदम तक, रैपिडो हर भारतीय के लिए एक सच्चा वन-स्टॉप यात्रा साथी बनकर उभर रहा है। हम अपने सभी साझेदारों के सहयोग और हमारे विज़न को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए आभारी हैं।”

मेकमायट्रिप (MakeMyTrip) के सह-संस्थापक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मागो ने कहा, “हम रैपिडो के साथ इस साझेदारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह सहयोग भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों के और अधिक यात्रियों को फ्लाइट, होटल और बस बुकिंग जैसी डिजिटल यात्रा सेवाओं तक सहज पहुँच प्रदान करेगा। इससे देशभर में डिजिटल ट्रैवल अपनाने की गति और तेज़ होगी।”

कंफर्मटिकट और इक्सिगो ट्रेन्‍स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दिनेश कुमार कोठा ने कहा, “कंफर्मटिकट हमेशा से भारतीय यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा को सहज और सुलभ बनाने पर केंद्रित रहा है। रैपिडो के साथ यह साझेदारी अब लाखों नए उपयोगकर्ताओं तक हमारे इस विज़न का विस्तार करेगी, जिससे वे अपनी ट्रेन यात्राएं और अधिक आसानी तथा भरोसे के साथ योजना बना सकेंगे और बुक कर पाएंगे। रैपिडो ऐप में ट्रेन बुकिंग को शामिल कर, हम पूरे देश के यात्रियों के लिए सुविधा और किफ़ायत - दोनों को और मज़बूत बना रहे हैं।”

अब रैपिडो ऐप में उपयोगकर्ताओं को होम स्क्रीन पर एक नया “ट्रैवल” सेक्शन मिलेगा। यहां फ्लाइट, होटल, बस या ट्रेन में से कोई भी विकल्प चुनते ही उपयोगकर्ता रैपिडो के पार्टनर्स द्वारा तैयार किए गए सुरक्षित और आसान बुकिंग इंटरफ़ेस पर पहुंच जाएंगे।