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₹4.90 करोड़ कीमत, सिर्फ 18 लोगों के लिए बनी ये SUV; लॉन्च हुई रेंज रोवर की सबसे खास गाड़ी

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी लैंड रोवर ने भारतीय मार्केट में अपनी नई रेंज रोवर SV Sawai Collection लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.90 करोड़ रुपये रखी गई है।

range rover sv sawai collection launched in india at rs 4-90 crore
भारत में लॉन्च हुआ रेंज रोवर SV सवाई कलेक्शन

लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी लैंड रोवर ने भारतीय मार्केट में अपनी नई रेंज रोवर SV Sawai Collection लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.90 करोड़ रुपये रखी गई है। यह खास कलेक्शन राजस्थान के तीन ऐतिहासिक शहरों जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर की खूबसूरती, कला और शाही विरासत से इंस्पायर्ड है। कंपनी इस कलेक्शन की सिर्फ 18 यूनिट ही बेचेगी। इसमें तीन अलग-अलग एडिशन शामिल हैं और हर एडिशन की सिर्फ 6 यूनिट तैयार की जाएंगी। खास बात यह है कि इन गाड़ियों के एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक में काफी बारीकी से काम किया गया है।

क्या है इसकी खासियत

रेंज रोवर SV Sawai Collection को कंपनी के Range Rover Bespoke डिवीजन ने तैयार किया है। यह भारत के लिए रेंज रोवर का तीसरा खास कलेक्शन है। इससे पहले कंपनी SV Ranthambore Edition और SV Masara Edition पेश कर चुकी है। इस कलेक्शन के तीनों मॉडल लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) रेंज रोवर SV पर बेस्ड हैं। इनमें 4-सीटर केबिन मिलता है। तीनों एडिशन में 23-इंच के खास अलॉय व्हील और 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड रेंज रोवर बैजिंग भी मिलती है।

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कुछ ऐसी है डिजाइन

रेंज रोवर SV Sawai Jaipur Edition की बात करें तो इसका एक्सटीरियर जयपुर की गुलाबी इमारतों से इंस्पायर्ड है। इसमें रोज टिंट वाला पिंक कलर दिया गया है। इसके केबिन में Ecru और Deep Garnet का डुअल-टोन कॉम्बिनेशन मिलता है। सीटों पर की गई कढ़ाई हवा महल के झरोखों के डिजाइन से इंस्पायर्ड है। वहीं, स्टीयरिंग व्हील पर Deep Garnet और Ebony फिनिश दी गई है। इसके अलावा, केबिन में सफेद सिरेमिक फिनिश वाले कंट्रोल और खास डिजाइन वाले कुशन भी मिलते हैं।

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अलग-अलग शहरों से है इंस्पायर्ड

रेंज रोवर SV Sawai Jodhpur Edition को जोधपुर के ब्लू सिटी वाले लुक से तैयार किया गया है। इसके एक्सटीरियर में हल्का नीला कलर मिलता है। वहीं, केबिन में Perlino और Riviera थीम दी गई है। इसकी सीटों पर की गई कढ़ाई जोधपुर के महलों और किलों में दिखने वाले पत्थर और लकड़ी के जालीदार डिजाइन से इंस्पायर्ड है। दूसरी ओर, Sawai Jaisalmer Edition में जैसलमेर के सुनहरे रंग की झलक देखने को मिलती है। इसकी सीटों की कढ़ाई जैसलमेर किले की बनावट और पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग से इंस्पायर्ड है।

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दमदार है एसयूवी का डिजाइन

इंजन की बात करें तो रेंज रोवर SV Sawai Collection के तीनों एडिशन में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो पेट्रोल V8 इंजन दिया गया है। यह इंजन 537bhp की पावर और 750Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। लिमिटेड यूनिट और राजस्थान की शाही विरासत से जुड़े खास डिजाइन के चलते यह कलेक्शन रेंज रोवर के सबसे खास मॉडल्स में शामिल है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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