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Range Rover Sport SV भारत में लॉन्च, 4 सेकेंड से कम में 100 kmph की स्पीड, कीमत 2 करोड़ से ज्यादा

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Range Rover Sport SV की भारत में एंट्री हो गई है। यह लेटेस्ट एसयूवी 635 hp की ताकत के साथ आती है। यह 4 सेकेंड से कम में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। आइए जानते हैं डीटेल। 

Range Rover Sport SV भारत में लॉन्च, 4 सेकेंड से कम में 100 kmph की स्पीड, कीमत 2 करोड़ से ज्यादा

लैंड रोवर ने भारत में अपनी नई एसयूवी को लॉन्च किया है। इसका नाम Range Rover Sport SV है। इसकी शुरुआती कीमत 2.05 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह वेरिएंट रेंज रोवर स्पोर्ट के लिमिटेड SV Edition Two से नीचे के सेगमेंट में आता है और इसकी कीमत 30 लाख रुपये कम है। नई रेंज रोवर एसयूवी की बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी अगस्त 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी की यह लेटेस्ट एसयूवी 635 hp की ताकत के साथ आती है। यह 4 सेकेंड से कम में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। आइए डीटेल में जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में।

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खासतौर से भारत के लिए तैयार किए गए पेंट ऑप्शन

लैंड रोवर का दावा है कि 2026 रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी खासतौर से भारत के लिए तैयार किए गए पेंट ऑप्शन्स के साथ आती है। ये कलर सैटिन फिनिश में ग्रीन, मैट फिनिश में ऑरेंज, ग्लॉस फिनिश में ब्लू, मैट फिनिश में वॉयलेट और ग्लॉस फिनिश में टील हैं। इन कलर्स के साथ कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ और 22 इंच के फोर्ज्ड अलॉय वील्स भी दिए गए हैं, जो इंडिया-स्पेसिफिक रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी के लिए बेहद यूनीक हैं।

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चार एग्जॉस्ट पाइप और एक स्टाइलिश रियर स्पॉइलर

रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी के एक्सटीरियर में 'SV' लोगो, चार एग्जॉस्ट पाइप और एक स्टाइलिश रियर स्पॉइलर दिया गया है। इसके अलावा, इसमें ब्लैक आउट पिलर, रियरव्यू मिरर हाउसिंग (ओआरवीएम), 'रेंज रोवर' और 'लैंड रोवर' ब्रैंडिंग, फ्रंट स्प्लिटर और ग्रिल और एयर इंटेक्स भी हैं। एडिशन टू वेरिएंट में हल्के 23-इंच कार्बन-फाइबर वील, ब्रेम्बो कार्बन सिरेमिक ब्रेक, फोर्ज्ड कार्बन फ्रंट स्प्लिटर, कार्बन-फाइबर बोनट, 'एडिशन टू' ब्रैंडिंग और वेरिएंट-स्पेसिफिक ऑप्शन उपलब्ध हैं।

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पर्फोरेटेड विंडसर लेदर सीट्स और स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ

2026 रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी के इंटीरियर में लाइट क्लाउड और एबोनी थीम में पर्फोरेटेड विंडसर लेदर सीट्स और स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ दी गई है। कंपनी का दावा है कि ये फीचर्स खास तौर से भारतीय बाजार के लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, रेंज रोवर एसवी में एक्सटेंडेड लेदर पैकेज, सिग्नेचर मेरिडियन साउंड सिस्टम और 'एसवी' ब्रैंडिंग के साथ इल्यूमिनेटेड डोर सिल्स भी मिलते हैं। वहीं, एडिशन टू वेरिएंट कार्बन-फाइबर ट्रिम के साथ उपलब्ध है।

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0 से 100 kmph की स्पीड मात्र 3.8 सेकंड में

रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी में माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से लैस 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन है, जो 635 हॉर्सपावर और 750 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह पेट्रोल इंजन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। लैंड रोवर का दावा है कि रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी 0 से 100 kmph की स्पीड मात्र 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है। कंपनी का यह भी दावा है कि इस एसयूवी का '6D डायनैमिक्स सस्पेंशन सिस्टम पिच और रोल को लगभग खत्म कर देता है।

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(Photo: Autocar India)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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