रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी की भारत में धमाकेदार एंट्री, 5.5 सेकेंड में 100 kmph की रफ्तार, चौंका देगी टॉप स्पीड

Apr 24, 2026 05:13 pm IST

लैंड रोवर ने भारत में लोकली असेंबल्ड रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च कर दिया है। इसका पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट मात्र 5.5 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 242 kmph की है।

लैंड रोवर ने भारत में लोकली असेंबल्ड रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी (Range Rover Sport Autobiography) को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) है। यह पहली बार है जब ऑटोबायोग्राफी ट्रिम को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट के साथ ऑफर किया जा रहा है। देशभर में इस नई रेंज रोवर की बुकिंग शुरू हो गई है। यह दो लोकली असेंबल्ड 3.0 लीटर इंजन ऑप्शन- D350 डीजल और P400 पेट्रोल में आती है। इसका पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट मात्र 5.5 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 242 kmph की है। आइए डीटेल में जानते हैं इस रेंज रोवर के फीचर्स के बारे में।

जबर्दस्त एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑटोबायोग्राफी ट्रिम स्टैंडर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट के मुकाबले कई विज़ुअल अपग्रेड ऑफर करता है। एसयूवी में सैटिन ब्लैक फिनिश वाले 22-इंच के फोर्ज्ड अलॉय वील्स दिए गए हैं, जिनके साथ रेड ब्रेक कैलिपर्स और ऑटोबायोग्राफी बैज लगे हैं। डायनैमिक एक्सटीरियर पैक के साथ एसयूवी में फ्लश डोर हैंडल्स, पावर जेस्चर-कंट्रोल्ड टेलगेट, लैमिनेटेड ग्लास, हीटेड और पावर-फोल्डिंग मिरर्स (मेमोरी फंक्शन के साथ) भी मिलते हैं। इन सभी को बोरास्को ग्रे और ओस्टुनी पर्ल वाइट के साथ-साथ सैंटोरिनी ब्लैक और कार्पेथियन ग्रे जैसे कलर ऑप्शन्स में ऑफर किया जा रहा है।

ऑटोबायोग्राफी ट्रिम में लोअर वेरिएंट्स के मुकाबले इंटीरियर और एक्सटीरियर डिटेलिंग काफी प्रीमियम है, जिसमें अपग्रेडेड लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, वुड और मेटल ट्रिम एलिमेंट्स के साथ शानदार इंफोटेनमेंट और सेफ्टी सूट शामिल हैं। फीचर्स की लिस्ट में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ 22 तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, साथ ही हीटेड और वेंटिलेटेड रिक्लाइनिंग रियर सीट्स शामिल हैं। इसमें फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफिकेशन और फ्रंट सेंटर कंसोल रेफ्रिजरेटर के साथ और भी बहुत कुछ मिलता है।

कमाल की पावर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी दो लोकली मैन्युफैक्चर्ड 3.0-लीटर इंजन्स के साथ आती है। दोनों ही 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस हैं और ऑल-वील ड्राइव ऑफर करते हैं। D350 डीजल इंजन 351 हॉर्सपावर और 700 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी के अनुसार यह 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.8 सेकंड में पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 234 किमी प्रति घंटे है। वहीं, P400 पेट्रोल वेरिएंट 400 हॉर्सपावर और 550 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। कंपनी के अनुसार यह 0-100 किमी प्रति घंटे की स्पीड 5.5 सेकंड में पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 242 किमी प्रति घंटे है।