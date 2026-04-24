Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी की भारत में धमाकेदार एंट्री, 5.5 सेकेंड में 100 kmph की रफ्तार, चौंका देगी टॉप स्पीड

Apr 24, 2026 05:13 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

लैंड रोवर ने भारत में लोकली असेंबल्ड रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च कर दिया है। इसका पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट मात्र 5.5 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 242 kmph की है।

रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी की भारत में धमाकेदार एंट्री, 5.5 सेकेंड में 100 kmph की रफ्तार, चौंका देगी टॉप स्पीड

लैंड रोवर ने भारत में लोकली असेंबल्ड रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी (Range Rover Sport Autobiography) को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) है। यह पहली बार है जब ऑटोबायोग्राफी ट्रिम को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट के साथ ऑफर किया जा रहा है। देशभर में इस नई रेंज रोवर की बुकिंग शुरू हो गई है। यह दो लोकली असेंबल्ड 3.0 लीटर इंजन ऑप्शन- D350 डीजल और P400 पेट्रोल में आती है। इसका पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट मात्र 5.5 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 242 kmph की है। आइए डीटेल में जानते हैं इस रेंज रोवर के फीचर्स के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

जबर्दस्त एक्सटीरियर और इंटीरियर

ऑटोबायोग्राफी ट्रिम स्टैंडर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट के मुकाबले कई विज़ुअल अपग्रेड ऑफर करता है। एसयूवी में सैटिन ब्लैक फिनिश वाले 22-इंच के फोर्ज्ड अलॉय वील्स दिए गए हैं, जिनके साथ रेड ब्रेक कैलिपर्स और ऑटोबायोग्राफी बैज लगे हैं। डायनैमिक एक्सटीरियर पैक के साथ एसयूवी में फ्लश डोर हैंडल्स, पावर जेस्चर-कंट्रोल्ड टेलगेट, लैमिनेटेड ग्लास, हीटेड और पावर-फोल्डिंग मिरर्स (मेमोरी फंक्शन के साथ) भी मिलते हैं। इन सभी को बोरास्को ग्रे और ओस्टुनी पर्ल वाइट के साथ-साथ सैंटोरिनी ब्लैक और कार्पेथियन ग्रे जैसे कलर ऑप्शन्स में ऑफर किया जा रहा है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar

₹ 87.9 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace

₹ 72.9 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X3

BMW X3

₹ 71.2 - 74.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Wrangler

Jeep Wrangler

₹ 67.65 - 73.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X4

BMW X4

₹ 96.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC

₹ 76.8 - 77.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ऑटोबायोग्राफी ट्रिम में लोअर वेरिएंट्स के मुकाबले इंटीरियर और एक्सटीरियर डिटेलिंग काफी प्रीमियम है, जिसमें अपग्रेडेड लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, वुड और मेटल ट्रिम एलिमेंट्स के साथ शानदार इंफोटेनमेंट और सेफ्टी सूट शामिल हैं। फीचर्स की लिस्ट में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ 22 तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, साथ ही हीटेड और वेंटिलेटेड रिक्लाइनिंग रियर सीट्स शामिल हैं। इसमें फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफिकेशन और फ्रंट सेंटर कंसोल रेफ्रिजरेटर के साथ और भी बहुत कुछ मिलता है।

ये भी पढ़ें:तहलका मचाने आ रहीं ये 4 नई SUV, लिस्ट में नए प्लैटफॉर्म वाली एक धाकड़ 7 सीटर भी

कमाल की पावर

स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी दो लोकली मैन्युफैक्चर्ड 3.0-लीटर इंजन्स के साथ आती है। दोनों ही 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस हैं और ऑल-वील ड्राइव ऑफर करते हैं। D350 डीजल इंजन 351 हॉर्सपावर और 700 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी के अनुसार यह 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.8 सेकंड में पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 234 किमी प्रति घंटे है। वहीं, P400 पेट्रोल वेरिएंट 400 हॉर्सपावर और 550 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। कंपनी के अनुसार यह 0-100 किमी प्रति घंटे की स्पीड 5.5 सेकंड में पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 242 किमी प्रति घंटे है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए मची लूट, 6 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

पूरी तरह से आयातित रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी अभी भी 4.4-लीटर V8 इंजन के साथ उपलब्ध है, जो 530 हॉर्सपावर और 750 एनएम का टॉर्क देता है। कंपनी का दावा है कि यह 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4.5 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटे है।

ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी की 5 नई SUV, लिस्ट में टाटा पंच को टक्कर देने वाली Y43 भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।