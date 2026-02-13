तिहाड़ जेल से कार कलेक्शन तक: राजपाल यादव के गैराज में खड़ी हैं कौन-कौन सी गाड़ियां?
बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल, 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जमानत पर सुनवाई अब सोमवार को होनी है। मामला कई सालों से कोर्ट में चल रहा है। हालांकि, प्रोफेशनल लाइफ में चाहे हालात जैसे भी रहे हों, राजपाल यादव की लाइफस्टाइल हमेशा चर्चा में रही है। ऐसे में इस बार उनकी कार कलेक्शन दिखावे चर्चा में आ गई है। एनडीटीवी ऑटो के अनुसार, आइए जानते हैं राजपाल यादव के कलेक्शन में कौन-कौन सी कारें मौजूद हैं।
Mahindra Thar Roxx
राजपाल यादव के पास Mahindra Thar Roxx मौजूद है। यह गाड़ी ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के बीच काफी पॉपुलर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 13 लाख से शुरू होकर 23.4 लाख रुपये तक जाती है। थार रॉक्स में डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और बड़ा टचस्क्रीन जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। यह SUV रफ-टफ लुक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है।
Mahindra Scorpio
राजपाल यादव के पास महिंद्रा स्कॉर्पियो होने की भी खबरें हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि उनके पास स्कॉर्पियो Classic है या नई Scorpio-N है। दोनों ही मॉडल अपनी मजबूत बॉडी, दमदार रोड प्रेजेंस और खराब रास्तों पर भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक जहां डीजल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है, वहीं स्कॉर्पियो -N में पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिलते हैं।
Toyota Innova Crysta
एक्टर के गैराज में इनोवा क्रिस्टा का नाम भी शामिल बताया जाता है। यह गाड़ी नेताओं और फिल्मी सितारों की पसंद मानी जाती है। आरामदायक सीटिंग, स्मूद ड्राइव और लंबी दूरी के सफर में भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसकी पहचान है। इसमें 2.4 लीटर डीजल इंजन मिलता है और सेफ्टी फीचर्स भी काफी मजबूत हैं। इसलिए यह फैमिली और ट्रैवल दोनों के लिए पसंद की जाती है।
Honda Accord
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव के पास 2012 मॉडल की होंडा एकॉर्ड भी रही है। यह एक प्रीमियम सेडान मानी जाती थी, जो अपने कंफर्ट और स्मूद पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है। हालांकि, इस कार को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बता दें कि अपने समय में Accord एक स्टेटस कार मानी जाती थी।
BMW 5 Series
लग्जरी सेगमेंट में राजपाल यादव का नाम BMW 5 Series से भी जोड़ा जाता है। यह एक प्रीमियम एग्जीक्यूटिव सेडान है, जिसमें शानदार कंफर्ट के साथ दमदार परफॉर्मेंस मिलती है। मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स इसे खास बनाते हैं।
