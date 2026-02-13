Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

तिहाड़ जेल से कार कलेक्शन तक: राजपाल यादव के गैराज में खड़ी हैं कौन-कौन सी गाड़ियां?

Feb 13, 2026 04:07 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल, 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जमानत पर सुनवाई अब सोमवार को होनी है।

तिहाड़ जेल से कार कलेक्शन तक: राजपाल यादव के गैराज में खड़ी हैं कौन-कौन सी गाड़ियां?

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल, 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जमानत पर सुनवाई अब सोमवार को होनी है। मामला कई सालों से कोर्ट में चल रहा है। हालांकि, प्रोफेशनल लाइफ में चाहे हालात जैसे भी रहे हों, राजपाल यादव की लाइफस्टाइल हमेशा चर्चा में रही है। ऐसे में इस बार उनकी कार कलेक्शन दिखावे चर्चा में आ गई है। एनडीटीवी ऑटो के अनुसार, आइए जानते हैं राजपाल यादव के कलेक्शन में कौन-कौन सी कारें मौजूद हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

Mahindra Thar Roxx

राजपाल यादव के पास Mahindra Thar Roxx मौजूद है। यह गाड़ी ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के बीच काफी पॉपुलर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 13 लाख से शुरू होकर 23.4 लाख रुपये तक जाती है। थार रॉक्स में डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और बड़ा टचस्क्रीन जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। यह SUV रफ-टफ लुक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Carens Clavis

Kia Carens Clavis

₹ 11.08 - 20.71 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

₹ 13.66 - 24.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 12.89 - 25.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Alcazar

Hyundai Alcazar

₹ 14.99 - 21.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.39 - 22.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:कॉमेट और टियागो EV को 'टेंशन' देने आ रही ये ई-कार, सिर्फ ₹4 लाख होगी कीमत!

Mahindra Scorpio

राजपाल यादव के पास महिंद्रा स्कॉर्पियो होने की भी खबरें हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि उनके पास स्कॉर्पियो Classic है या नई Scorpio-N है। दोनों ही मॉडल अपनी मजबूत बॉडी, दमदार रोड प्रेजेंस और खराब रास्तों पर भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक जहां डीजल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है, वहीं स्कॉर्पियो -N में पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिलते हैं।

Toyota Innova Crysta

एक्टर के गैराज में इनोवा क्रिस्टा का नाम भी शामिल बताया जाता है। यह गाड़ी नेताओं और फिल्मी सितारों की पसंद मानी जाती है। आरामदायक सीटिंग, स्मूद ड्राइव और लंबी दूरी के सफर में भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसकी पहचान है। इसमें 2.4 लीटर डीजल इंजन मिलता है और सेफ्टी फीचर्स भी काफी मजबूत हैं। इसलिए यह फैमिली और ट्रैवल दोनों के लिए पसंद की जाती है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले Punch EV 2026 के समूचे लुक से उठ गया पर्दा, जानिए पूरी डिटेल्स

Honda Accord

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव के पास 2012 मॉडल की होंडा एकॉर्ड भी रही है। यह एक प्रीमियम सेडान मानी जाती थी, जो अपने कंफर्ट और स्मूद पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है। हालांकि, इस कार को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बता दें कि अपने समय में Accord एक स्टेटस कार मानी जाती थी।

ये भी पढ़ें:5-स्टार सेफ्टी वाली भारत में बनी इस SUV का एक्सपोर्ट हुआ शुरू

BMW 5 Series

लग्जरी सेगमेंट में राजपाल यादव का नाम BMW 5 Series से भी जोड़ा जाता है। यह एक प्रीमियम एग्जीक्यूटिव सेडान है, जिसमें शानदार कंफर्ट के साथ दमदार परफॉर्मेंस मिलती है। मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स इसे खास बनाते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Rajpal Yadav Auto News Hindi Mahindra Thar Roxx

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़rajpal yadav car collection while he Is lodged in tihar jail in cheque bounce case
;;;