350cc से ऊपर वाली मोटरसाइकिलों की GST में ज्यादा कटौती हो, जानिए राजीव बजाज ने ऐसा क्यों कहा?

भारत सरकार GST दरों को घटाकर केवल दो स्लैब 5% और 18% करने की योजना बना रही है। कार, बाइक और अन्य महंगी वस्तुओं पर अब 18% की दर से कर लगेगा। रिपोर्टों के अनुसार, 350cc से अधिक क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर 18% टैक्स लगेगा, जबकि इससे कम क्षमता वाली बाइकों पर 5% टैक्स लगेगा। ऐसे में बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने हाल ही में कहा कि सरकार को 350cc मोटरसाइकिलों पर भी यही छूट देनी चाहिए।

CNBC ने इंस्टाग्राम पर अपने पेज पर एक छोटी क्लिप शेयर की है जिसमें बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज नई GST दरों में कटौती और 350cc बाइकों को इस लाभ से बाहर रखने पर अपने विचार शेयर कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होस्ट द्वारा इस बात पर प्रकाश डालने से होती है कि नई GST कटौती के अनुसार, 350cc से अधिक क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर अब 28% के बजाय 18% की दर से टैक्स लगेगा।

इस पर राजीव बजाज ने जवाब दिया कि भारत सरकार टैक्स की दर को 28% से घटाकर 18% करके कोई उपकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 18% अभी भी ज्यादा है। ये 12% के औसत से 50% ज्यादा है। बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस कटौती की सराहना की और कहा कि यह अभी भी शानदार और स्वागत योग्य है। हालांकि, यह अभी भी ज्यादा है।

इंटरव्यू के दौरान, बजाज ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में बिकने वाले 97 से 98% टू-व्हीलर्स 350cc से कम क्षमता के हैं। इसलिए 350cc और उससे ज्यादा क्षमता वाले व्हीकल को हाई टैक्स से बाहर रखना कोई मायने नहीं रखता। बजाज ने पूछा कि सरकार ने चीजों को सरल क्यों नहीं रखा और सभी टू-व्हीलर्स पर 18% टैक्स क्यों नहीं लगाया।

राजीव बजाज ने आगे कहा कि कोई विभेदक कारक बनाने से कोई मदद नहीं मिलती। बल्कि, ऐसी दरें लागू करने से दो बड़ी विकृतियां पैदा होती हैं। पहला यह कि सरकार टैक्स दरों में अंतर लाकर अप्रत्यक्ष रूप से वाहन निर्माताओं को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में फेरबदल करने पर मजबूर कर रही है। सरल शब्दों में सरकार द्वारा विभिन्न cc व्हीकल के बीच एक रेखा खींचकर, वाहन निर्माताओं को कम टैक्स दरों वाली कैटेगरी में अधिक नए प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

उन्होंने चीन का भी जिक्र किया और कहा कि चीन चेन में बहुत ऊपर पहुच गया है। बजाज के एमडी के अनुसार, ऐसी नीतियां बनाने वाले अधिकारी और व्यवसायी एक तरह से भारतीय उपभोक्ताओं को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कम cc वाले टू-व्हीलर्स को प्रोत्साहन देकर, लोग महंगे टू-व्हीलर्स खरीदने से हतोत्साहित होंगे, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।