सरकार की EV पॉलिसी पर बरसा ये बिजनेसमैन, कहा- 36 सालों में मैंने ऐसा पॉलिसी फेलियर नहीं देखा
बाजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज अपनी बेवाकी के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी बात रखने से कभी नहीं करताते। अब एक बार फिर वो अपने इसी अंदाज के लिए सुर्खियों में हैं। दरअसल, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की EV पॉलिसी की आलोचना की है।
बाजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज अपनी बेवाकी के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी बात रखने से कभी नहीं करताते। अब एक बार फिर वो अपने इसी अंदाज के लिए सुर्खियों में हैं। दरअसल, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की EV पॉलिसी की आलोचना की है। इससे पहले भी वो कई पॉलिसी की आलोचना कर चुके हैं, जिनका ऑटो इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है। खास बात ये है कि आपने देश के अंदर शायद ही कभी उद्योगपतियों को सरकारों और उनकी पॉलिसी की खुलकर आलोचना करते देखा हो।
CNBC-TV18 से बात करते हुए, बजाज ने कहा, "अपने 36 सालों में मैंने कभी कोई पॉलिसी फेलियर नहीं देखा, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे महाराष्ट्र सरकार की EV पॉलिसी के साथ देखूंगा। कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का बहुत कम हिस्सा मिला है और बाकी रकम मिलने पर शक जताया।"
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj Chetak
₹ 91,399 - 1.34 लाख
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
Bajaj GoGo P5009
₹ 3.68 लाख
BattRE Electric Mobility ONE
₹ 74,000
EeVe Ahava
₹ 62,499
1000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम का दावा
इसके बावजूद, उन्होंने सब्सिडी के प्रति अपने बड़े शक को दोहराया, यह तर्क देते हुए कि वे "इनोवेशन को धीमा करती हैं और इनएफिशिएंसी को कम करती हैं।" उन्होंने कहा कि वे इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए सब्सिडी खत्म करने का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल मार्च तक टू-व्हीलर्स के लिए भी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी।
सब्सिडी की बात करते हुए, बजाज ने कहा कि भारत सरकार के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स (PLI) से जुड़े कंपनी के कुल क्लेम लगभग 1,000 करोड़ रुपए के होंगे, जिसमें से 642 करोड़ रुपए से ज्यादा पहले ही दिए जा चुके हैं। नतीजतन, टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का प्रोडक्शन लगभग 30,000 यूनिट प्रति महीने पर स्थिर कर लिया है और इस साल अप्रैल से इसे बढ़ाकर 40,000 यूनिट प्रति महीने करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री पहले से ही मजबूत हो रही है, जिसमें टॉप पांच प्लेयर्स की हिस्सेदारी 80% है।
RoDTEP स्कीम में 50% की कमी का बुरा असर पड़ेगा
महाराष्ट्र सरकार की EV पॉलिसी के अलावा, बजाज ने एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RoDTEP) स्कीम में 50% की कमी की भी आलोचना की और कहा कि इसका सिर्फ बुरा असर हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को लेबर, कानून, जमीन, लॉजिस्टिक्स और बिजली के मामले में बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाना चाहिए, यह देखते हुए कि भारत में काम करना थाईलैंड और वियतनाम जैसे बाजारों की तुलना में ज्यादा मुश्किल बना हुआ है।
बजाज ने यह भी साफ किया कि RoDTEP कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसे एक्सपोर्टर्स को ऑपरेटिंग ईकोसिस्टम में होने वाली कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सपोर्ट के बारे में बताते हुए बजाज ने CNBC TV18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि Q4 में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस लगभग 600,000 यूनिट होगी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में एक्सपोर्ट 200,000 यूनिट से बढ़कर 250,000 यूनिट हो जाएगा। उन्होंने कन्फर्म किया कि श्रीलंका को हर महीने 10,000 यूनिट की बिक्री हुई।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।