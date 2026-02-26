सरकार की EV पॉलिसी पर बरसा ये बिजनेसमैन, कहा- 36 सालों में मैंने ऐसा पॉलिसी फेलियर नहीं देखा

Feb 26, 2026 11:38 am IST

बाजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज अपनी बेवाकी के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी बात रखने से कभी नहीं करताते। अब एक बार फिर वो अपने इसी अंदाज के लिए सुर्खियों में हैं। दरअसल, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की EV पॉलिसी की आलोचना की है।

बाजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज अपनी बेवाकी के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी बात रखने से कभी नहीं करताते। अब एक बार फिर वो अपने इसी अंदाज के लिए सुर्खियों में हैं। दरअसल, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की EV पॉलिसी की आलोचना की है। इससे पहले भी वो कई पॉलिसी की आलोचना कर चुके हैं, जिनका ऑटो इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है। खास बात ये है कि आपने देश के अंदर शायद ही कभी उद्योगपतियों को सरकारों और उनकी पॉलिसी की खुलकर आलोचना करते देखा हो।

CNBC-TV18 से बात करते हुए, बजाज ने कहा, "अपने 36 सालों में मैंने कभी कोई पॉलिसी फेलियर नहीं देखा, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे महाराष्ट्र सरकार की EV पॉलिसी के साथ देखूंगा। कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का बहुत कम हिस्सा मिला है और बाकी रकम मिलने पर शक जताया।"

1000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम का दावा

इसके बावजूद, उन्होंने सब्सिडी के प्रति अपने बड़े शक को दोहराया, यह तर्क देते हुए कि वे "इनोवेशन को धीमा करती हैं और इनएफिशिएंसी को कम करती हैं।" उन्होंने कहा कि वे इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए सब्सिडी खत्म करने का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल मार्च तक टू-व्हीलर्स के लिए भी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी।

सब्सिडी की बात करते हुए, बजाज ने कहा कि भारत सरकार के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स (PLI) से जुड़े कंपनी के कुल क्लेम लगभग 1,000 करोड़ रुपए के होंगे, जिसमें से 642 करोड़ रुपए से ज्यादा पहले ही दिए जा चुके हैं। नतीजतन, टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का प्रोडक्शन लगभग 30,000 यूनिट प्रति महीने पर स्थिर कर लिया है और इस साल अप्रैल से इसे बढ़ाकर 40,000 यूनिट प्रति महीने करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री पहले से ही मजबूत हो रही है, जिसमें टॉप पांच प्लेयर्स की हिस्सेदारी 80% है।

RoDTEP स्कीम में 50% की कमी का बुरा असर पड़ेगा

महाराष्ट्र सरकार की EV पॉलिसी के अलावा, बजाज ने एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RoDTEP) स्कीम में 50% की कमी की भी आलोचना की और कहा कि इसका सिर्फ बुरा असर हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को लेबर, कानून, जमीन, लॉजिस्टिक्स और बिजली के मामले में बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाना चाहिए, यह देखते हुए कि भारत में काम करना थाईलैंड और वियतनाम जैसे बाजारों की तुलना में ज्यादा मुश्किल बना हुआ है।