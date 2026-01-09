Hindustan Hindi News
‘राजा साब’ की लॉन्चिंग के साथ चर्चा में प्रभास की सुपर लग्जरी कारें, गैराज में रोल्स-रॉयस भी; देखें कलेक्शन

बाहुबली स्टार प्रभास सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग और बड़े-बड़े किरदारों के लिए ही नहीं बल्कि अपने शानदार लग्जरी कार कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि, प्रभास निजी जिंदगी में काफी लो-प्रोफाइल रहते हैं।

Jan 09, 2026 04:35 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बाहुबली स्टार प्रभास सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग और बड़े-बड़े किरदारों के लिए ही नहीं बल्कि अपने शानदार लग्जरी कार कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। जहां कई सेलेब्रिटीज सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल खुलकर दिखाते हैं, वहीं प्रभास निजी जिंदगी में काफी लो-प्रोफाइल रहते हैं। लेकिन जब बात उनकी कारों की आती है तो उनका गैराज किसी सुपरकार लवर का सपना लगता है। सुपरकार से लेकर अल्ट्रा-लक्जरी लिमोजीन तक, प्रभास के पास ऐसी कारें हैं जो उनकी स्टारडम को पूरी तरह बयां करती हैं। बता दें कि आज यानी 9 जनवरी को प्रभास की नई फिल्म ‘राजा साब’ लॉन्च हुई है जो खूब चर्चा बटोर रही है।

रोल्स-रॉयस फैंटम

दूसरी ओर Rolls-Royce Phantom उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनियाभर के अमीरों और रॉयल्स की पसंद मानी जाने वाली इस अल्ट्रा-लक्जरी कार में 6.75 लीटर का V12 इंजन दिया गया है जो रियर व्हील्स को पावर देता है। शानदार कम्फर्ट, साइलेंट केबिन और कस्टमाइजेशन के लिए मशहूर फैंटम की भारत में शुरुआती कीमत 9 करोड़ रुपये से ज्यादा है। जबकि एक्सटेंडेड व्हीलबेस वर्जन की कीमत करीब 10.48 करोड़ रुपये तक जाती है।

रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी

प्रभास के गैराज में नई Range Rover Autobiography LWB भी मौजूद है। साल 2023 में उन्होंने अपने पुराने मॉडल को अपग्रेड कर यह नई फ्लैगशिप SUV खरीदी थी। ब्लैक कलर में मौजूद यह लग्जरी SUV 4.4 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है और आराम, पावर और रोड प्रेजेंस का शानदार कॉम्बिनेशन देती है। फिलहाल भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.25 करोड़ रुपये है। कुल मिलाकर, प्रभास का कार कलेक्शन साफ बताता है कि वह रियल लाइफ में भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
