किटकैट से मंच तक; देश की इस फैक्ट्री से कैसे निकलते हैं लोगों के पसंदीदा चॉकलेट? क्वॉलिटी और सेफ्टी कैसी? जानिए सबकुछ

संक्षेप:

गोवा के पोंडा में नेस्ले इंडिया की फैक्ट्री में किटकैट और मंच जैसी चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। हाल ही में लाइव हिंदुस्तान की टीम ने फैक्ट्री विजिट किआ और जाना कि इन चॉकलेट्स को बनाते वक्त नेस्ले इंडिया क्वॉलिटी और सेफ्टी का कितना ध्यान रखती है?

Dec 08, 2025 02:23 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नेस्ले (Nestle) स्विट्जरलैंड की एक बड़ी ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फूड प्रॉसेसिंग कंपनियों में से एक है। ये कॉफी, चाइल्ड फीड, डेयरी प्रोडक्ट, स्नैक्स, वाटर एंड पेट फूड समेत कई प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाती और बेचती है। इसके दुनिया भर में 2000 से ज़्यादा ब्रांड हैं और यह भारत में भी चॉकलेट (किटकैट,मंच), मैगी, नेस्कैफे जैसे लोकप्रिय ब्रांडों और प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद है। नेस्ले इंडिया (Nestle India) देश में भरोसे का नाम रहा है। कंपनी दावा करती है कि उसके हर प्रोडक्ट में क्वॉलिटी और सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए नेस्ले इंडिया ने कई तरह के नॉर्म्स बनाए हैं। हाल ही में लाइव हिंदुस्तान की टीम ने गोवा के पोंडा में नेस्ले इंडिया की फैक्ट्री में विजिट किया और जाना कि किस तरह से किटकैट और मंच जैसी चॉकलेट्स को बनाते वक्त क्वॉलिटी और सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है।

गोवा के पोंडा में नेस्ले इंडिया की फैक्ट्री

गोवा के पोंडा में नेस्ले इंडिया की ये फैक्ट्री 1995 में स्थापित की गई थी। यह फैक्ट्री नेस्ले के लोकप्रिय उत्पादों का प्रमुख निर्माण केंद्र है, जिनमें किटकैट, मंच, मिल्कीबार और बार वन जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इस फैक्ट्री की सबसे खास बात ये है कि बहुचर्चित ‘मंच’ चॉकलेट की शुरुआत इसी पोंडा फैक्ट्री से हुई थी।

क्वॉलिटी पॉलिसी 4 मुख्य स्तंभ

आपको बता दें कि कंपनी की क्वॉलिटी पॉलिसी 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित हैं, जो प्रोडक्ट सेफ्टी और कंप्लायंस, एक्सीलेंट टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी, जीरो एरर एंड जीरो वेस्ट और हर कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इन्हीं सिद्धांतों के कारण नेस्ले हर दिन यह कोशिश करती है कि उपभोक्ताओं के विश्वास पर पूरी तरह खरी उतरे।

क्वॉलिटी एंड सेफ्टी पॉलिसी पर बातचीत

कंपनी की क्वॉलिटी एंड सेफ्टी पॉलिसी पर बातचीत करने पर नेस्ले इंडिया के कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर से कुंवर हिम्मत सिंह ने बताया कि भारत उनके लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि लंबे समय से हमारा पार्टनर है। उन्होंने क्वॉलिटी और सेफ्टी का जिक्र करते हुए बताया कि क्वॉलिटी और सेफ्टी हमारे लिए बिना समझौते वाली प्राथमिकताएं हैं। हम अपने हर कदम में इन सिद्धांतों का पालन करते हुए उपभोक्ताओं तक बेहतरीन और भरोसेमंद उत्पाद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

1997 में बिचोलिम की फैक्ट्री

कंपनी की दूसरी फैक्ट्री 1997 में बिचोलिम में स्थापित की गई थी। नेस्ले के गोवा में अब दो बड़े निर्माण केंद्र हैं, जो कंपनी की उत्पादन क्षमता को मजबूती देते हैं। बता दें कि नेस्ले इंडिया में 1,375 स्थायी कर्मचारी काम करते हैं, जो इसकी मजबूत मानव संसाधन क्षमता को दर्शाता है।


गोवा में नेस्ले इंडिया का CSR

नेस्ले केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि गोवा के सामाजिक विकास में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही है। आइए गोवा में नेस्ले इंडिया के CSR (Corporate Social Responsibility) प्रोजेक्ट पर एक नजर डालते हैं।

1- 'नेस्ले हेल्दी किड्स' प्रोजेक्ट

'नेस्ले हेल्दी किड्स' प्रोजेक्ट के तहत गोवा कॉलेज ऑफ होम साइंस के साथ पार्टनरशिप की गई है, जिससे 36,000 से ज्यादा छात्रों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा से लाभ मिलेगा।

2- स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम

क्लीन ड्रिंकिंग एंड सेनिटेशन प्रोग्राम के तहत 109 स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 151 स्कूलों और 639 ब्लॉक में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार किया गया है। इस प्रोग्राम से 76,000 छात्रों को स्वच्छ पानी और 36,000 छात्राओं को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं मिलती हैं।

3- जल संरक्षण कार्यक्रम

जल संरक्षण प्रोग्राम के तहत जागरूकता अभियानों से 46,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अब तक 1,000 क्यूबिक मीटर भूजल को रिचार्ज किया जा चुका है।

4- स्कूलों में एजुकेशन हेल्प

इस प्रोग्राम के तहत स्कूलों में एजुकेशन हेल्प की जाती है। इससे 7 स्कूलों में आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। कुल 4,000 छात्रों को शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराया गया है।

5- स्ट्रीट फूड विक्रेताओं का प्रशिक्षण

गोवा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के साथ मिलकर कंपनी ‘Project Serve Safe Food’ के तहत 3,000 से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वच्छता और सुरक्षा प्रशिक्षण दे रही है।

नेस्ले इंडिया न केवल अपने उत्पादों में बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों में भी उत्कृष्टता की मिसाल पेश करती है। गुणवत्ता, सुरक्षा, सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण इन सभी क्षेत्रों में इसका योगदान गोवा और पूरे भारत के लिए प्रेरणादायी है।

नेस्ले से हेनरी नेस्ले का कनेक्शन?

आपको बता दें कि हेनरी नेस्ले (Henri Nestlé) (1814-1890) एक जर्मन मूल के स्विस हलवाई और रसायनज्ञ थे, जिन्होंने 1866 में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय कंपनी, नेस्ले (Nestlé) की स्थापना की थी, जो उनके नाम पर है।

हेनरी नेस्ले ने गाय के दूध, आटे और चीनी से बना पहला सफल शिशु आहार ' Farin Lactée Henri Nestlé' बनाकर शिशु पोषण (infant nutrition) में क्रांति ला दी थी, जिससे नवजात शिशुओं की जान बचाने में मदद मिली और एक वैश्विक ब्रांड की नींव पड़ी, जो आज भी खाद्य और पेय उद्योग में अग्रणी है।

हेनरी नेस्ले का जन्म 10 अगस्त 1814 को जर्मनी में हुआ था, उन्होंने स्विट्जरलैंड में फार्मेसी की पढ़ाई की और 1839 में वेवे (Vevey) में अपनी फार्मेसी खोली। इसके बाद 1867 में उन्होंने 'Farin Lactée' (गाय के दूध, आटे और चीनी से बना) नाम के एक शिशु आहार विकसित किया, जो उन शिशुओं के लिए जीवन रक्षक बन गया, जिन्हें स्तनपान नहीं कराया जा सकता था।

इस उत्पाद की सफलता के बाद उन्होंने 1874 में नेस्ले कंपनी (Nestlé Company) की स्थापना की, जो तेजी से बढ़ी और एक बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनी बन गई। उनका परिवार का प्रतीक चिन्ह 'घोंसला' (Nest) था, जो उनके ब्रांड लोगो का आधार बना, जिससे वे एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने में सफल रहे।

हेनरी नेस्ले को शिशु पोषण में अग्रणी माना जाता है और उनके इनोवेशन ने नेस्ले को दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनियों में से एक बनाया, जिसका लक्ष्य 'भोजन की शक्ति के माध्यम से सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना' है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
