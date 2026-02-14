पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में बूम! जनवरी 2026 में करीब 4.50 लाख घरों तक पहुंची कार; जानिए कौन बना नंबर-1
भारतीय ऑटो मार्केट के लिए जनवरी, 2026 बेहद शानदार महीना रहा। आम लोगों की भाषा में कहें तो इस महीने गाड़ियों की बिक्री ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस दौरान पैसेंजर व्हीकल की बिक्री करीब 4.50 लाख यूनिट तक पहुंच गई।
भारतीय ऑटो मार्केट के लिए जनवरी, 2026 बेहद शानदार महीना रहा। आम लोगों की भाषा में कहें तो इस महीने गाड़ियों की बिक्री ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बता दें कि इस दौरान पैसेंजर व्हीकल की बिक्री करीब 4.50 लाख यूनिट तक पहुंच गई। इसमें सबसे आगे रही मारुति सुजुकी जिसने घरेलू बाजार में अपनी बादशाहत बरकरार रखी। मारुति ने जनवरी में कुल 2.36 लाख से ज्यादा गाड़ियां डिस्पैच कीं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 12 पर्सेंट ज्यादा हैं। इसके अलावा, मारुति का एक्सपोर्ट भी 51 हजार यूनिट के पार पहुंच गया।
पैसेंजर व्हीकल की बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 4.49 लाख यूनिट तक पहुंच गई। यह पिछले साल जनवरी के मुकाबले करीब 13 पर्सेंट ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो लोगों ने इस महीने जमकर नई कारें खरीदीं। यही वजह है कि इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे भारतीय ऑटो सेक्टर के इतिहास का सबसे अच्छा जनवरी महीना मान रहे हैं।
दूसरे नंबर पर रही टाटा मोटर्स
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही टाटा मोटर्स रही। टाटा ने जनवरी में करीब 70 हजार गाड़ियां बेचीं। यह टाटा मोटर्स का अब तक का सबसे अच्छा जनवरी प्रदर्शन है। इसमें नेक्सन, पंच और टाटा की इलेक्ट्रिक कारों की मजबूत डिमांड का बड़ा हाथ रहा। वहीं, महिंद्रा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 63,500 से ज्यादा यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल से करीब 25 पर्सेटं ज्यादा है। महिंद्रा की SUV लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इसके अलावा, हुंडई मोटर इंडिया ने भी 59 हजार से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। इसमें क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनी रही।
पैसेंजर व्हीकल मार्केट फिलहाल मजबूत
अगर पूरे मार्केट की बात करें तो जनवरी 2026 में SUV सेगमेंट सबसे आगे रहा। अच्छी रिटेल बिक्री, डीलरशिप पर सही इन्वेंट्री और लगातार नए मॉडल लॉन्च होने से बाजार में रफ्तार बनी रही। साथ ही, यूनियन बजट 2026 में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले कदमों और टैक्स से जुड़ी राहतों ने भी ऑटो सेक्टर का हौसला बढ़ाया है। कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई से जुड़ी कुछ दिक्कतों के बावजूद, जनवरी 2026 के आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट फिलहाल मजबूत स्थिति में है।
