₹21.90 लाख की इस eSUV के दीवाने हुए दलेर मेहंदी, सिंगल चार्ज पर 656Km रेंज; 5-स्टार सेफ्टी से लैस
पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्ल्ड में शामिल होने वाले नए सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने महिंद्रा की पॉपुलर और दमदार XEV 9e खरीदी है। XEV 9e महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज का हिस्सा है। ये कंपनी के खास INGLO आर्किटेक्चर पर बनी है।
पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्ल्ड में शामिल होने वाले नए सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने महिंद्रा की पॉपुलर और दमदार XEV 9e खरीदी है। XEV 9e महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज का हिस्सा है। ये कंपनी के खास INGLO आर्किटेक्चर पर बनी है। लॉन्च होने के बाद से ही, इस इलेक्ट्रिक SUV ने अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन और लंबी ड्राइविंग रेंज के कारण काफी ध्यान खींचा है। इस इलेक्ट्रिक SUV की एक्स-शोरूम कीमत 21.90 लाख रुपए से 31.25 लाख रुपए के बीच हैं। यह मॉडल कई वैरिएंट और बैटरी पैक कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जो प्रीमियम EV सेगमेंट में आने के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है।
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Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Toyota Urban Cruiser Ebella
₹ 23.6 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है। इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है।
ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है। XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।
XEV 9e का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका टेक्नोलॉजी-फोकस्ड इंटीरियर है। डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है जिसमें महिंद्रा के एड्रेनोएक्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म द्वारा ऑपरेटेड तीन 12.3-इंच डिस्प्ले शामिल हैं। यह व्यवस्था इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैसेंजर डिस्प्ले को एक सहज लेआउट में जोड़ती है। अन्य फीचर्स में वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, एक 16-स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक पार्किंग असिस्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ADAS सुइट शामिल हैं। इसे BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी भी मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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