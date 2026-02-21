Punch EV की इन 4 इलेक्ट्रिक कारों से सीधी टक्कर; कीमत, रेंज और फीचर्स में कौन आगे? जानिए पूरी तुलना
भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पिछले एक साल में जबरदस्त तेजी आई है। अब ग्राहकों के पास प्रीमियम सेगमेंट से लेकर किफायती रेंज में भी कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसी क्रम में टाटा मोटर्स ने Punch EV का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर इस रेस को और रोचक बना दिया है। पंच ईवी का मुकाबला मार्केट में सिट्रोएन ईसी3, टाटा नेक्सन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ईवी जैसी कारों से होगा। ऐसे में आइए कीमत, बैटरी रेंज और फीचर्स के हिसाब से इन मॉडलों की तुलना करते हैं।
Tata Punch EV Facelift
टाटा मोटर्स ने Punch EV फेसलिफ्ट को 9.69 लाख रुपये से 14.44 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। वहीं, BaaS (Battery-as-a-Service) ऑप्शन के साथ इसकी शुरुआती कीमत घटकर 6.49 लाख रुपये हो जाती है जिसमें बैटरी रेंटल 2.6 रुपये प्रति किमी है। यह EV 30 kWh और 40 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है। बता दें कि ईवी ARAI के अनुसार, 468 किमी तक की रेंज देती है।
Citroen eC3
सिट्रोएन eC3 अपने प्राइस बैंड में Punch EV का प्राइस राइवलर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.90 लाख से 13.41 लाख रुपये तक है। इसमें 29.2 kWh बैटरी और 56 bhp का इलेक्ट्रिक मोटर है, जो लगभग 320 किमी की रेंज देने का दावा करता है। AC और DC दोनों तरह की चार्जिंग सपोर्ट के साथ यह कार खासकर शहरी ड्राइविंग के लिए प्रैक्टिकल और किफायती विकल्प है।
Tata Nexon EV
टाटा नेक्सन ईवी साइज, पावर और फीचर्स के मामले में Punch EV से ऊपर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख से 17.49 लाख रुपये तक जाती है। यह 30 kWh और 45 kWh बैटरी ऑप्शन में उपलब्ध है। बता दें कि ARAI के अनुसार 489 किमी तक की रेंज देती है।
MG Windsor EV
एमजी विंडसर ईवी BaaS ऑप्शन के साथ 9.99 लाख से 13.99 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है। हालांकि, बिना BaaS के इसे 14.00 लाख से 18.50 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 38 kWh से 52.9 kWh तक के बैटरी ऑप्शन हैं जो 332 से 449 किमी की रेंज ऑफर करते हैं।
Mahindra XUV3XO EV
महिंद्रा XUV3XO ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 13.89 लाख रुपये की से शुरू होती। इसमें 39.4 kWh की बैटरी दी गई है जो लगभग 285 किमी की रेंज देने में सक्षम है। यह EV उन खरीदारों को टारगेट करती है जो स्पेस और प्रैक्टिकल रोज-मर्रा की जरूरत को प्राथमिकता देते हैं।
