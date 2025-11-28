Hindustan Hindi News
नए अवतार में एंट्री की तैयारी कर रही पंच, ब्रेजा, फ्रोंक्स सहित ये 5 धांसू सब-4 मीटर SUV, जानिए कब होगी लॉन्च

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 03:26 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
देश की सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल, आने वाले दो सालों में मारुति, टाटा, महिंद्रा और किया अपनी पॉपुलर एसयूवी को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि साल 2025 से लेकर 2027 के बीच 5 पॉपुलर एसयूवी बड़े अपडेट के साथ मार्केट में एंट्री करने जा रही है। इनमें मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और ब्रेजा के फेसलिफ्ट, नई टाटा पंच, नेक्स्ट जनरेशन नेक्सन, अपडेटेड और नई सोनेट शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सब-4 मीटर एसयूवी में क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

टाटा पंच फेसलिफ्ट

कंपनी जल्द ही टाटा पंच का अपडेटेड मॉडल लाने जा रही है जिसमें बड़ी कॉस्मेटिक अपडेट्स दिखेंगी। इसका लुक पंच EV से प्रेरित होगा। इसमें नया ग्रिल, अपडेटेड बम्पर और री-डिज़ाइन्ड हेडलैम्प्स मिल सकते हैं। इंटीरियर में बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन, नया स्टीयरिंग, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360° कैमरा और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना काफी कम है।

मारुति ब्रेजा 2026

मारुति सुजुकी 2026 में ब्रेजा का बड़ा अपडेट लाएगी। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया जहां एसयूवी में CNG स्टिकर लगा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें अंडरबॉडी CNG टैंक दिया जाएगा जिससे बूट स्पेस कम नहीं होगा। ब्रेजा फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा बदलाव ADAS सूट हो सकता है। इसके अलावा, कुछ नए फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना काफी कम है।

मारुति फ्रोंक्स फेसलिफ्ट

दूसरी ओर मारुति की फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी फ्रोंक्स को भी बड़ा अपडेट मिलेगा। साल 2026 में आने वाली नई फ्रोंक्स में पहली बार ADAS मिलने की उम्मीद है। सबसे दिलचस्प बात है कि मारुति इसमें अपना नया 48V स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन पेश कर सकती है जो कंपनी की नई Super Ene-Charge (SEC) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा।

किआ सोनेट फेसलिफ्ट

किया भी अपनी पॉपुलर एसयूवी सोनेट का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल तैयार कर रही है। हालांकि, ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि इसके डिजाइन और इंटीरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन शायद मौजूदा मॉडल जैसे ही रहेंगे।

टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट

इस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर एसयूवी नेक्सन भी 2027 में अपनी अगली पीढ़ी के साथ आएगी। बता दें कि ‘Garud’ कोडनेम वाले इस प्रोजेक्ट के तहत नेक्सन अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर बनेगी और नए डिजाइन एलीमेंट्स के साथ ज्यादा मॉडर्न दिखेगी। इसमें ADAS और एडवांस्ड फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। माना जा रहा है कि 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रहेगा। हालांकि, कड़े BS7 नॉर्म्स के चलते डीजल इंजन बंद किया जा सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Maruti Brezza Maruti Fronx Tata Punch अन्य..

