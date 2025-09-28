GST कट के बाद पल्सर, अपाचे, बुलेट, हंटर, क्लासिक हुई ₹26000 तक सस्ती, जानिए 5 शानदार टू-व्हीलर डील्स

फेस्टिव सीजन में टू-व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह सबसे सही समय है। दरअसल, जीएसटी 2.0 रिवीजन के बाद अब बाइक और स्कूटर की कीमतों में भारी कटौती देखने को मिल रही है।

फेस्टिव सीजन में टू-व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह सबसे सही समय है। दरअसल, जीएसटी 2.0 रिवीजन के बाद अब बाइक और स्कूटर की कीमतों में भारी कटौती देखने को मिल रही है। कंपनियां इसका पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं और अलग-अलग ऑफर्स दे रही हैं। बजाज से लेकर टीवीएस, होंडा और रॉयल एनफील्ड तक, सभी प्रमुख ब्रांड्स ने अपने पॉपुलर मॉडल्स पर कीमतों में कमी की है। आइए जानते हैं जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद मार्केट में मौजूद टॉप-5 टू-व्हीलर डील्स के बारे में विस्तार से।

टू-व्हीलर रेंज जीएसटी छूट रुपये में होंडा सीबी300आर और सीबी300एफ 15,000 – 21,000 रॉयल एनफील्ड 350s (क्लासिक, हंटर, मेटेओर, बुलेट, गोअन क्लासिक) 12,000 – 16,000 टीवीएस अपाचे रेंज (RTR 160, RTR 180, RTR 200 4V, RR310) 9,930 – 26,970 होंडा सीबी350 करीब 19,000 बजाज पल्सर रेंज (RS200, NS200 आदि) 12,000 – 26,000

पल्सर पर 26000 की छूट बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर पल्सर रेंज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। कंपनी का “हैट्रिक ऑफर” ग्राहकों को न सिर्फ जीएसटी लाभ दे रहा है बल्कि फाइनेंसिंग पर जीरो प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी शामिल हैं। इसके बाद पल्सर RS200 पर कुल 26 हजार रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है। वहीं दूसरी ओर, टीवीएस ने भी अपनी मशहूर अपाचे सीरीज पर बड़ी कटौती की है। एंट्री-लेवल RTR 160 अब 1.02 लाख रुपये से शुरू हो रही है। जबकि टॉप मॉडल अपाचे RR310 पर करीब 27 हजार रुपये तक की राहत दी गई है।

होंडा की बाइक भी हुई सस्ती मिड-सेगमेंट बाइक में भी ग्राहकों को बड़ा फायदा मिल रहा है। होंडा ने अपनी सीबी सीरीज पर कीमतें घटा दी हैं। होंडा CB350 सीरीज पर करीब 19 हजार रुपये की कटौती की गई है। वहीं, CB300F अब 1.55 लाख रुपये में मिल रही है जिसकी पहले कीमत 1.70 लाख रुपये थी। जबकि होंडा CB300R की कीमत भी घटाकर 2.19 लाख रुपये कर दी गई है। इससे साफ है कि होंडा की 300cc बाइक्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं और मार्केट में उनकी पकड़ और मजबूत होगी।