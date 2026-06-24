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माइलेज ही नहीं, E20 से गाड़ी को भी हो रहा नुकसान; सोशल मीडिया पर 'गडकरी' को लेकर फूटा गुस्सा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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20% इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल यानी E20, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा इससे गाड़ियों को होने वाले नुकसान, माइलेज और दूसरी बातों को लेकर हो रही है। कई ऑटो एक्सपर्ट ने भी सोशल मीडिया पर E20 की खामियों के बारे में खुलकर बताया है।

माइलेज ही नहीं, E20 से गाड़ी को भी हो रहा नुकसान; सोशल मीडिया पर 'गडकरी' को लेकर फूटा गुस्सा
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कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके नाम सुनने में अच्छे लगते हैं। चर्चा के लिए भी अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकैलिटी की होती है तब चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। इन दिनों एक ऐसा ही नाम 'E20 फ्यूल' का है। जी हां, 20% इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल यानी E20, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, ये चर्चा इससे गाड़ियों को होने वाले नुकसान, माइलेज और दूसरी बातों को लेकर हो रही है। कई ऑटो एक्सपर्ट ने भी सोशल मीडिया पर E20 की खामियों के बारे में खुलकर बताया है। साथ ही, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी के उस मैजेस को भी अब वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि E20 से गाड़ी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा।

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BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट एंड CEO, हरदीप सिंह बरार की कई सारी रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिसमें वो बता रहे हैं किं E20 फ्यूल से कारों की इंजन खराब होने के कई मामले सामने आए हैं। वो नहीं चाहते कि ग्राहकों को इस तरह की समस्या आएं। जो फ्यूल फ्यूचर में आने वाले हैं उसका मौजूदा गाड़ियों पर क्या असर होगा,ये जानना बहुत जरूरी है।

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मर्सिडीज जैसी कार की फ्यूल टैंक चोक हो गया। E20 फ्यूल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका टैंक चोक हो गया और सड़क पर चलते-चलते ये कार रुक गई। इस पर कंपनी का कहना है कि इसका पूरा फ्यूल पंप ही बदला जाएगा। साथ ही, मोटा खर्चा भी बता दिया। E20 फ्यूल से ना सिर्फ गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, बल्कि टैंक चोक होने की समस्या भी आने लगी हैं। सरकार आने वाले दिनों में डीजल में भी इथेनॉल को ब्लेंड करने वाली है, जिससे डीजल कारों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है।

एक अन्य रील में E20 फ्यूल से गाड़ी के पेट्रोल फिल्टर को खराब होता दिखाया गया है। दरअसल, BS6 टू-व्हीलर के फ्यूल पंप इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये खराब हो रहे हैं। वीडियो में दिखाए गए फिल्टर में इथेनॉल की वजह से कचरा जमा हो गया। जिसके चसले गाड़ी में बड़ी खराबी भी आ रही हैं। फिल्टर में दिखाया गया व्हाइट कचरा गन्ने के जूस का कचरा है।

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पुरानी कारों में E20 पेट्रोल के नुकसान

1. जंग लगने का खतरा
रबर सील, गैस्केट और धातु की फ्यूल लाइनों वाली पुरानी कारें इथेनॉल के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं, क्योंकि यह संक्षारक होता है और जल्दी खराब होने के कारण जंग और रिसाव का सामना कर सकता है।

2. कम माइलेज
इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल की तुलना में कम होता है। पुराने इंजन अक्सर नियमित पेट्रोल की तुलना में E20 पेट्रोल पर चलने पर 5-10% ईंधन दक्षता खो देते हैं।

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3. प्रदर्शन में गिरावट
पुराने इंजन इथेनॉल मिश्रणों के लिए कैलिब्रेट नहीं किए गए होते हैं और कमजोर लग सकते हैं, यह कार्बोरेटेड इंजन वाली कारों में ज्यादा स्पष्ट होगा।

4. हार्ड कोल्ड स्टार्ट
पुराने कार्बोरेटेड इंजन इथेनॉल मिश्रणों पर कोल्ड स्टार्ट के साथ संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अलग तरह से वाष्पित होता है।

5. इंजन का डैमेज
गैर-संगत कारों में E20 के लंबे समय तक उपयोग से फ्यूल पंप, इंजेक्टर और दहन कक्ष को नुकसान हो सकता है, जिससे महंगी मरम्मत करनी पड़ सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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Auto News Hindi Nitin Gadkari

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