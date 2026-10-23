अब ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा होगा भारतीय या विदेशी! कार्ड का रंग भी होगा अलग? सरकार बदलने जा रही नियम

सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलावों की तैयारी कर ली है। पहली बार सरकार ऐसा करने जा रही है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा होगा कि आप भारतीय हैं या विदेशी।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलावों की तैयारी कर ली है। पहली बार सरकार ऐसा करने जा रही है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा होगा कि आप भारतीय हैं या विदेशी। साथ ही दोनों के लिए कार्ड का रंग भी अलग-अलग होगा। इसके अलावा, फर्जीवाड़े और गलत जानकारी को रोकने के लिए अब उम्र और पते के सबूत के तौर पर कचहरी या नोटरी वाले हलफनामे और लाइफ इंश्योरेंस की कॉपियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। साथ ही, लाइसेंस पाने के लिए दिए जाने वाले ऑनलाइन सेफ-ड्राइविंग टेस्ट का पासिंग स्कोर 60 से बढ़ाकर 75 पर्सेंट करने का प्रस्ताव रखा गया है।

क्या कहते हैं जानकार इन नए नियमों को लाने के पीछे सरकार का सबसे बड़ा मकसद फर्जी कागजात और गड़बड़ियों को रोकना है। लाइसेंसिंग मामलों के जानकार अनिल छिकारा का कहना है कि लोग गलत पता और गलत जन्मतिथि दर्ज कराने के लिए सीधे हलफनामा लगा देते थे। इसलिए अब ऐसे कागजों को बंद किया जा रहा है और केवल पक्के दस्तावेजों को ही माना जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब नए नियमों के अनुसार पते के सबूत के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, ई-राशन कार्ड या पिछले तीन महीने का बिजली-गैस का बिल देना होगा। वहीं, उम्र के सबूत के तौर पर पासपोर्ट, स्कूल की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट ही जमा करना पड़ेगा।

इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना जरूरी नए वाले लाइसेंस में अब ड्राइवर का ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और किसी घर वाले या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नंबर लिखना जरूरी होगा। इससे फायदा यह होगा कि सड़क पर कभी कोई हादसा हो जाए, तो तुरंत आपके घर वालों से संपर्क किया जा सके। इसके अलावा, सरकार ने आम लोगों की सहूलियत के लिए एक बड़ा फैसला यह भी लिया है। अगर आप ऑनलाइन आधार के जरिए अपना नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलवाते हैं, तो आपसे एक भी रुपया फीस नहीं ली जाएगी, यह काम बिल्कुल मुफ्त होगा।

ट्रेनिंग भी पहले से ज्यादा सख्त ऑनलाइन टेस्ट और ट्रेनिंग को भी पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब सेफ-ड्राइविंग वाला ऑनलाइन ट्यूटोरियल कम से कम 30 मिनट तक देखना अनिवार्य होगा। वहीं, टेस्ट पास करने के लिए 60 पर्सेंट के बजाय कम से कम 75 पर्सेंट नंबर लाने होंगे, ताकि जो लोग सड़क पर गाड़ी लेकर निकलें उन्हें नियमों की अच्छी समझ हो। आरटीओ के अफसरों पर भी नकेल कसी गई है। अगर आप नाम या पता बदलने की अर्जी देते हैं, तो उन्हें 15 दिनों के अंदर उसे मंजूर करना होगा या फिर वजह बताकर खारिज करना होगा।