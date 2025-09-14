हाइब्रिड इंजन और ADAS फीचर के साथ आ रही मारुति की ये बजट SUV, जल्द होगा लॉन्च; LIDAR सेंसर से खुला राज
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की बजट SUV फ्रोंक्स हाइब्रिड इंजन और ADAS फीचर के साथ आ रही है। भारतीय बाजार में जल्द ही इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
मारुति सुजुकी अपनी लोकप्रिय फ्रोंक्स (Fronx) एसयूवी को एक नए हाइब्रिड अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस कार का प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल बिना किसी कवर के सड़क पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया, जिससे इसके लॉन्च को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नया हाइब्रिड सिस्टम – सुपर Ene-चार्ज 48V
इस बार फ्रोंक्स में कंपनी का नया सुपर Ene-चार्ज 48V (Super Ene-Charge 48V) माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल सकता है। इसके साथ 1.0 से 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जोड़ा जा सकता है। यह सेटअप न सिर्फ माइलेज बढ़ाएगा, बल्कि कार की परफॉर्मेंस को भी और स्मूद बनाएगा।
डिजाइन में बदलाव
डिजाइन के मामले में फ्रोंक्स हाइब्रिड में बड़े बदलाव नहीं दिखे हैं। टेस्ट मॉडल पर सिर्फ एक नया ‘हाइब्रिड’ बैज नजर आया, जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग बनाता है।
LIDAR सेंसर और लेवल 2 ADAS
सबसे बड़ी सरप्राइज इसकी छत पर लगे LIDAR सेंसर रहे। आमतौर पर यह फीचर कार की ADAS (Advanced Driver Assistance System) तकनीक को मैप करने के लिए दिया जाता है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली फ्रोंक्स हाइब्रिड को लेवल 2 ADAS (Level 2 ADAS) फीचर्स के साथ पेश किया जा सकता है। इसमें एडवांस सेफ्टी तकनीकें जैसे एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर मिलने की संभावना है।
क्या हो सकता है लॉन्च टाइमलाइन?
मारुति सुजुकी ने अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कार का बिना कवर टेस्टिंग मॉडल देखे जाने का मतलब है कि इसका डेब्यू अब ज्यादा दूर नहीं है। संभावना है कि कंपनी इसे 2025 के अंत तक बाजार में उतार दे।
