Tata की प्रीमियम SUV के लिए हो जाइए तैयार, बहुत जल्द होगी लॉन्च, कमाल का है लुक

अगर आप टाटा अविन्या X खरीदने का मूड बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कारलेलो की रिपोर्ट के अनुसार टाटा अपनी अविन्या X के प्रोडक्शन रेडी वर्जन को साल 2027 की पहली तिमाही में शोकेस कर सकता है। ब

टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी कई सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें Avinya X भी है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी अविन्या X खरीदने का मूड बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कारलेलो की रिपोर्ट के अनुसार टाटा अपनी अविन्या X के प्रोडक्शन रेडी वर्जन को साल 2027 की पहली तिमाही में शोकेस कर सकता है। बताया जा रहा है कि इसे 2027 में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में रिवील किया जा सकता है।

प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी नए अविन्या ब्रैंड के तहत लॉन्च होने वाला पहला प्रोडक्ट एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो कथित तौर पर टाटा अविन्या X का कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार 2025 दिल्ली ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। टाटा अपने अविन्या ब्रैंड के तहत प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने के लिए एक नया प्रीमियम डीलरशिप नेटवर्क खोलने की प्लानिंग कर रहा है। ब्रैंड खासतौर से टियर-1 और टियर-2 सिटी के कस्टमर्स को टारगेट करेगा, जहां हाई-एंड इलेक्ट्रिक वीइकल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है।

जेएलआर के इलेक्ट्रीफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का यूज टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली कहा है कि अविन्या ब्रैंड के तहत आने वाले प्रोडक्ट जेएलआर के इलेक्ट्रीफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होंगे। कंपनी प्लेटफॉर्म के यूज के लिए जेएलआर को रॉयल्टी का देगी। हालांकि, प्राइसिंग को अग्रेसिव रखने के लिए आर्किटेक्चर को काफी हद तक स्थानीयकृत किया जाएगा। कंपनी नए इलेक्ट्रिक वीइकल प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म और ईकोसिस्टम में 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश भी कर रही है। टाटा का टारगेट 45-50 पर्सेंट का मार्केट शेयर हासिल करना है।

शानदार इंटीरियर और सनरूफ इस कॉन्सेप्ट में डैशबोर्ड पर थ्री स्क्रीन डिस्प्ले के साथ एक बड़ी चौथी स्क्रीन भी थी, जो अलग से नीचे की ओर लगी थी। यही सेटअप प्रोडक्शन मॉडल में भी दिया जा सकता है। कॉन्सेप्ट में दो स्पोक वाला स्टीयरिंग वील, V2L और V2V फंक्शनैलिटी, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, वायरलेस फोन चार्जिंग और मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं थीं। इसका शेप कूपे-स्टाइल SUV जैसा है, जिसमें स्लोपिंग रूफलाइन है। डिजाइन की खूबियों में पॉप-आउट डोर हैंडल, LED बार से जुड़े रैप-अराउंड टेल लैंप, मल्टी-स्पोक एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय वील और कनेक्टेड LED DRL शामिल हैं।