धनतेरस पर बाइक लेने से पहले ये जरूर चेक करें, डिलीवरी से पहले न भूलें PDI चेकलिस्ट, जानिए क्यों है जरूरी

संक्षेप: अगर आफ धनतेरस पर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको कुछ जरूरी टेस्ट कर लेने चाहिए। जी हां, आपको डिलीवरी से पहले 'PDI चेकलिस्ट' करना नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है।

धनतेरस 2025 का त्योहार बस आने ही वाला है और इस शुभ अवसर पर नई बाइक खरीदना कई लोगों की योजना में शामिल है। त्योहारी सीजन के उत्साह में टू-व्हीलर कंपनियां भी आकर्षक छूट और ऑफर दे रही हैं। हालांकि, इन डील्स का फायदा उठाते हुए अपनी नई मोटरसाइकिल की डिलीवरी लेने से पहले एक प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन (PDI) करना बेहद जरूरी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपको अपनी बाइक परफेक्ट कंडीशन में मिले। अगर आप इस दिवाली या धनतेरस पर नई बाइक घर ला रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण PDI पॉइंट्स को जरूर चेक कर लें।

1- एक्टीरियर और बॉडी चेक (Exterior Condition And Body Check)

यह पहला और सबसे जरूरी चेक-अप है। बाइक की बॉडी पर किसी भी तरह की खरोंच (scratches) या डेंट को ध्यान से देखें। सुनिश्चित करें कि हैंडलबार और शीशे (mirrors) के पार्ट्स अपनी जगह पर मजबूती से कसे हुए हैं और खराब तो नहीं हैं। इसके साथ ये भी देखें कि नंबर प्लेट साफ है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और सही ढंग से लगी हुई है या नहीं।

2- सस्पेंशन और व्हील चेक (Suspension And Wheel Check)

राइडिंग की सुरक्षा और आराम के लिए यह चेक जरूरी है। चेक करें कि पहियों और रिमों में कोई दरार या मोड़ (bends) तो नहीं है? इसके अलावा टायर और हवा चेक करें कि टायरों में हवा का दबाव (air pressure) सही होना चाहिए और राइडिंग के लिए पर्याप्त ट्रेड (गहराई) होनी चाहिए। इसके साथ ही सस्पेंशन में तेल का रिसाव (oil leaks) भी चेक कर लें। इसके साथ ही चेक करें कि शॉक एब्जॉर्बर मजबूती से लगे होने चाहिए और मानक (standard) के अनुसार होने चाहिए।

3- फ्लूइड और फ्यूल सिस्टम चेक (Fuel System And Fluid Check)

इंजन के सही काम करने के लिए फ़्लूइड लेवल सही होना चाहिए। इंजन ऑयल, ब्रेक फ़्लूइड और कूलेंट का स्तर सही होना चाहिए। किसी भी तरह के रिसाव के संकेत नहीं दिखने चाहिए। इसके अलावा फ्यूल टैंक को जरूर चेक करें कि फ्यूल टैंक सही ढंग से सील है या नहीं, उसमें जंग नहीं लगी होनी चाहिए और कोई असामान्य गंध नहीं आनी चाहिए। इस्तेमाल किए गए फ़्लूइड मोटरसाइकिल के दिशानिर्देशों और मानक उपयोग स्तर के अनुसार होने चाहिए।

4- मैकेनिकल पार्ट्स और एलाइनमेंट (Mechanical Parts and Alignment)

राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ब्रेक और क्लच जरूर चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि ब्रेक सही ढंग से काम कर रहे हैं और पेडल ट्रैवल पर्याप्त है या नहीं। क्लच और थ्रॉटल (throttle) का रिस्पॉन्स स्मूथ और फास्ट होना चाहिए। इसके अलावा स्टीयरिंग में किसी तरह की टाइटनेस (stiffness) नहीं होना चाहिए और वो स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए। अपनी सवारी की स्थिति में बैठकर जांच करें कि हैंडलबार, सीट और अन्य कंपोनेंट्स सही ढंग से एलाइन हैं या नहीं। अगर कोई मिसएलाइनमेंट हो, तो डीलरशिप से उसे ठीक करने या दूसरी यूनिट देने के लिए कहें। अपनी जरूरत के अनुसार ब्रेक की कठोरता (stiffness) और सस्पेंशन ट्रैवल को सेट करवा लें।

5- इलेक्ट्रिकल और कनेक्टिविटी चेक (Electrical and Connectivity Check)

फीचर्स को चेक करना भूलें। सभी लाइट्स, इंडिकेटर और हॉर्न सही से काम कर रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई खराब पिक्सल, चेतावनी लाइट (warning lights), या डिस्प्ले एरर तो नहीं है, यह देखें। फ्यूल गेज सही रीडिंग दिखा रहा है या नहीं, यह भी जांच लें। अगर आपकी बाइक में कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, तो अपने डिवाइस को वाहन के इंटरफ़ेस से कनेक्ट करके देखें कि यह बिना किसी परेशानी के काम कर रहा है। बाइक घर ले जाने से पहले डीलर से इन फीचर्स को एक्सेस करना सीख लें।

6- डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन (Documents And Verification)