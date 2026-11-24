जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट की सबसे तगड़ी टक्कर भारत में करीब दो दशक से राज कर रही टोयोटा फॉर्च्यूनर से हो सकती है। कॉम्बैट में कुछ ऐसी खूबियां दी जा सकती हैं, जो बायर्स को टोयोटा फॉर्च्यूनर से दूर कर सकती हैं।

JSW Motors की भारत में एंट्री होने वाली है। कंपनी की पहली एसयूवी कॉम्बैट हो सकती है। भारत में एंट्री से पहले इस अपकमिंग एसयूवी की खूब चर्चा हो रही है। जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट की सबसे तगड़ी टक्कर भारत में करीब दो दशक से राज कर रही Toyota Fortuner से हो सकती है। फॉर्च्यूनर ने दमदार रोड प्रेजेंस, भरोसेमंद इंजन, शानदार रीसेल वैल्यू और मजबूत परफॉर्मेंस के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन अब इसकी टेंशन बढ़ सकती है। इसे चुनौती देने के लिए जेएसडब्ल्यू मोटर्स की नई कॉम्बैट एसयूवी इंडियन मार्केट में धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर रही है। यह एसयूवी ग्लोबल मार्केट में Jetour T2 के नाम से बिकती है और भारत में कॉम्बैट के नाम से आ सकती है। अभी यह देखना बाकी है कि कॉम्बैट, फॉर्च्यूनर जैसी बिक्री हासिल कर पाएगी या नहीं। हालांकि, इसमें कुछ ऐसी खूबियां दी जा सकती हैं, जो बायर्स को टोयोटा फॉर्च्यूनर से दूर कर सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 खूबियों के बारे में।

1. फॉर्च्यूनर के डीजल इंजन के मुकाबले हाइब्रिड पावरट्रेन फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी ताकत इसका डीजल इंजन है, लेकिन कुछ शहरों में यही इसकी कमजोरी भी बन सकता है। दिल्ली-NCR जैसे इलाकों में 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों पर बैन के कारण बायर्स को लंबे समय तक गाड़ी रखने की चिंता रहती है। दूसरी तरफ कॉम्बैट में हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। इससे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम रनिंग कॉस्ट का फायदा मिल सकता है। साथ ही डीजल के मुकाबले कुछ रेगुलेटरी पाबंदियों से राहत मिलने की संभावना भी हो सकती है।

2. ज्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन कई अपडेट मिलने के बावजूद फॉर्च्यूनर का केबिन अब कुछ नया नहीं लगता। करीब 50 लाख रुपये खर्च करने वाले ग्राहक बड़ी स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ADAS और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स की उम्मीद करते हैं। कॉम्बैट को इन मॉडर्न फीचर्स के साथ लाया जा सकता है। ऐसे में इसका केबिन फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज्यादा नया और टेक्नोलॉजी से लोडेड हो सकता है।

3. रोड प्रेजेंस में Fortuner को दे सकती है टक्कर फॉर्च्यूनर अपनी दमदार रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। हालांकि, कॉम्बैट का बॉक्सी डिजाइन, टॉल स्टांस, चौड़ा ट्रैक और रगेड लुक इसे भी काफी मस्कुलर बनाते हैं। भारतीय ग्राहकों के बीच बड़ी और दमदार दिखने वाली एसयूवी की भारी मांग है। ऐसे में कॉम्बैट का डिजाइन खरीददारों को अपनी तरफ खींच कर सकता है।

4. ग्लोबल मार्केट में पहले से मौजूद है SUV कॉम्बैट पूरी तरह से अनजान प्रोडक्ट नहीं है। यह एसयूवी इंटरनेशनल मार्केट में जेटूर T2 के नाम से पहले से बिक रही है। यानी इंडियन मार्केट में आने से पहले ही इसे ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने का मौका मिल चुका है। इससे बायर्स को एक बिल्कुल नए और बिना आजमाए गए प्रोडक्ट की बजाय पहले से मौजूद ग्लोबल मॉडल का ऑप्शन मिलेगा।