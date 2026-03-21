आपकी गाड़ी को पल भर में चमका देगा ये मिनी प्रेशर वॉशर, 70 मिनट का बैटरी बैकअप; कीमत सिर्फ इतनी

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पोर्ट्रोनिक्स (Portronics) ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े भी कई प्रोडक्ट बनाती है। अब कंपनी ने अपने एक्सेसरीज कैटलॉग में एक मिनी फोल्डिंग प्रेशर वॉशर जोड़ा है। कंपनी ने इसे टॉर्क एक्स (Torque X) नाम दिया है। इसकी कीमत 5,099 रुपए तय की गई है।

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पोर्ट्रोनिक्स (Portronics) ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े भी कई प्रोडक्ट बनाती है। अब कंपनी ने अपने एक्सेसरीज कैटलॉग में एक मिनी फोल्डिंग प्रेशर वॉशर जोड़ा है। कंपनी ने इसे टॉर्क एक्स (Torque X) नाम दिया है। इसकी कीमत 5,099 रुपए तय की गई है। इस प्रोडक्ट के साथ ब्रांड की कार और बाइक क्लीनिंग सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की एक कोशिश है। इस सेगमेंट में ग्राहक अब भारी-भरकम पारंपरिक वॉशर के बजाय कॉम्पैक्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं।

टॉर्क X एक कॉर्डलेस, हाथ में पकड़ने वाला डिवाइस है जिसकी बॉडी फोल्ड होने वाली और मैट-ब्लैक कलर की है। इसे कारों, बाइकों और यहां तक कि घर की बालकनी, आंगन और बगीचे की सतहों को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 13,500 RPM की मोटर पर चलता है, जो 2.8 लीटर प्रति मिनट की फ्लो रेट पर 1.5 MPa का पानी का प्रेशर देता है। पूरे साइज के प्रेशर वॉशर की तुलना में यह आंकड़ा भले ही कम लगे, लेकिन हल्के से मध्यम दर्जे के कामों के लिए यह काफी अच्छा है।

5-इन-1 घूमने वाला नोजल दिया

इसमें एक 5-इन-1 घूमने वाला नोजल मिलता है, जो 5 स्प्रे एंगल 0 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री और शॉवर मोड में एडजस्ट हो जाता है। इन मोड की मदद से इससे साफ की जाने वाली सतह के हिसाब से कुछ फ्लेग्जिबिलिटी मिल जाता है। नल से जुड़ने के बजाय, टॉर्क X एक सेल्फ-प्राइमिंग होज के जरिए पानी खींचता है। यह होज बाल्टी, टैंक या किसी भी आम बोतल से पानी खींच सकता है, जिससे यह सचमुच पोर्टेबल बन जाता है, बशर्ते आस-पास पानी का कोई स्रोत मौजूद हो।

70 मिनट तक चलेगी बैटरी

इसमें दो 4000 mAh की बैटरियां लगी हैं जो 70 मिनट तक का रनटाइम देती हैं। इसमें तीन स्पीड मोड (2,000, 2,500 और 3,000 rpm) भी दिए गए हैं। इन मोड्स की मदद से यूजर प्रेशर को कम करके बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। पोर्ट्रोनिक्स का दावा है कि सबसे कम सेटिंग पर यह डिवाइस 8 घंटे तक चल सकता है। इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले भी है जो बैटरी और डिवाइस के चालू होने की स्थिति दिखाता है। यह डिवाइस USB टाइप-C पोर्ट के जरिए चार्ज होता है।

12 महीने की वारंटी भी मिलेगी

भारत में कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर अभी भी एक खास तरह का प्रोडक्ट ही माना जाता है। ज्यादातर सस्ते ऑप्शन को चलाने के लिए या तो बिजली के सॉकेट की जरूरत पड़ती है या फिर सीधे पानी की लाइन से जुड़ना पड़ता है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी दिक्कत है जो ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जहां बाहर पानी का कोई कनेक्शन नहीं होता। ऐसे में 5,099 रुपए की कीमत और 12 महीने की वारंटी वाला टॉर्क X इसी कमी को पूरा करने के लिए बाजार में उतारा गया है।