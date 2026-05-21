टू-वीलर चलाने वालों के लिए बड़े काम का गैजेट, दूर हुई टायर से हवा निकल जाने की टेंशन

पोर्ट्रोनिक्स का यह पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर उनके लिए बेस्ट है, जो टू-वीलर से ट्रैवल करते हैं। इसमें कंपनी पावरफुल इन्फ्लेशन परफॉर्मेंस के साथ स्मार्ट डिजिटल कंट्रोल्स भी दे रही है। वायु नैनो 120 PSI तक हाई प्रेशर से हवा भर सकता है।

बाइक या साइकिल चलाते हैं, तो आपके मन में टायर से हवा निकलने वाली टेंशन जरूर बनी रहती होगी। बाइक और साइकिल में स्टेपनी का ऑप्शन नहीं होता। ऐसे में एक गैजेट आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है। इस गैजेट का नाम है टायर इन्फ्लेटर। अगर आपको भी टायर इन्फ्लेटर की जरूरत लग रही है और आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो मार्केट में आपके लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है। इस अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर को Portronics ने लॉन्च किया है और इसका नाम - Portronics Vayu Nano है।

पावरफुल इन्फ्लेशन परफॉर्मेंस के साथ स्मार्ट डिजिटल कंट्रोल्स पोर्ट्रोनिक्स का यह पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर उनके लिए बेस्ट है, जो टू-वीलर से ट्रैवल करते हैं। इसमें कंपनी पावरफुल इन्फ्लेशन परफॉर्मेंस के साथ स्मार्ट डिजिटल कंट्रोल्स भी दे रही है। कॉर्डलेस कन्वीनिएंस वाला यह टायर इन्फ्लेटर कभी भी और कहीं भी फटाफट टायर में हवा भरने का काम करता है।

पोर्ट्रोनिक्स वायु नैनो अल्ट्रा-लाइटवेट और अर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आता है, जिससे यूजर इसे आसानी से हाथ में पकड़ सकते है। इसके कॉम्पैक्ट साइज के कारण आर इसे पॉकेट, बैकपैक, राइडिंग गियर, स्कूटर के स्टोरेज कंपार्टमेंट या कार के डैशबोर्ड में आसानी से कैरी कर सकते हैं। इस इन्फ्लेटर में टायर तक आसानी से पहुंच और आसान ऑपरेशन के लिए एक ड्यूरेबस 7.5 सेमी एयर होज भी दिया गया है।

120 PSI तक हाई प्रेशर से भर सकता है हवा वायु नैनो 120 PSI तक हाई प्रेशर से हवा भर सकता है, जिससे यह 45 PSI तक की मोटरसाइकिल्स, 35 PSI तक की साइकिल्स, 8 PSI तक की स्पोर्ट्स बॉल और दूसरे हवा भरने वाले इक्विपमेंट्स के लिए परफेक्ट है। ऑप्टिमाइज्ड एयरफ्लो टेक्नोलॉजी से लैस यह गैजेट पांच मिनट से भी कम समय में टायरों को 0-35 PSI तक इन्फ्लेट कर सकता है। ऐक्युरेट और यूजर-फ्रेंड्ली ऑपरेशन के लिए वायु नैनो में एक चमकदार, स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जो PSI और BAR दोनों यूनिट्स में रियल टाइम में प्रेशर को मॉनिटर करता है। इसमें डेडिकेटेड प्रीसेट मोड के साथ एक कस्टम सेटिंग भी है, जो यूजर्स को अलग-अलग जरूरतों के आधार पर सटीक और आसानी से हवा भरने की सुविधा देता है।

इंटेलिजेंट ऑटो शट-ऑफ फंक्शन भी अडिशनल सेफ्टी के लिए इस इन्फ्लेटर में एक इंटेलिजेंट ऑटो शट-ऑफ फंक्शन दिया गया है, जो सेट किए गए प्रेशर लेवल तक पहुंचने पर अपने आप बंद हो जाता है, जिससे ओवरइन्फ्लेशन होने का डर भी नहीं रहता। दो 600mAh रिचार्जेबल बैटरी से चलने वाला यह गैजेट रिलायबल कॉर्डलेस परफॉर्मेंस देता है, जबकि टाइप-सी फास्ट चार्जिंग से चलते-फिरते भी इसे जल्दी और आसानी से चार्ज किया जा सकता है। वायु नैनो में इंटीग्रेटेड एलईडी लाइट और एसओएस इमरजेंसी मोड भी है।