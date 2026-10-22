Portronics ने लॉन्च किया 96W कार चार्जर, एक साथ तीन डिवाइस होंगे चार्ज, कीमत 1349 रुपये

पोर्ट्रोनिक्स ने अपना नया कार चार्जर - कार पावर नियो लॉन्च किया है। यह 96W आउटपुट के साथ आता है। साथ ही इसमें एक बिल्ट-इन रिट्रैक्टेबल टाइप-C केबल और दो एक्स्ट्रा चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं।

कार में लंबा सफर करते हैं, तो गैजेट्स को चार्ज करने के लिए आपके पास एक अच्छा चार्जर होना चाहिए। आपकी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए पोर्ट्रोनिक्स (Portronics) ने अपना नया कार चार्जर लॉन्च किया है। कंपनी के इस नए कार चार्जर का नाम - Car Power Neo है। इसके जरिए आप सफर के दौरान अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और दूसरे गैजेट्स को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसका खास बात है कि यह 96W आउटपुट के साथ आता है। साथ ही इसमें एक बिल्ट-इन रिट्रैक्टेबल टाइप-C केबल और दो एक्स्ट्रा चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। इसकी मदद से एक साथ तीन डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। कंपनी ने इसे डेली ऑफिस आने-जाने और लंबी दूरी के सफर को ध्यान में रखकर तैयार किया है। आइए डीटेल में जानते हैं पोर्ट्रोनिक्स कार पावर नियो की खूबियों के बारे में।

एक साथ चार्ज होंगे तीन डिवाइस पोर्ट्रोनिक्स कार पावर नियो में टोटल 96W तक का कंबाइंड आउटपुट मिलता है। इसकी एक मीटर लंबी बिल्ट-इन टाइप-C केबल 45W तक आउटपुट देती है। इसके अलावा इसमें 33W का टाइप-C पावर डिलीवरी (PD) पोर्ट और 18W का USB-A पोर्ट दिया गया है। इनकी मदद से स्मार्टफोन, टैबलेट, ईयरबड्स और पावर बैंक जैसे डिवाइस एक साथ चार्ज किए जा सकते हैं। सपोर्टेड USB-C लैपटॉप भी इससे चार्ज किए जा सकते हैं।

इसकी रिट्रैक्टेबल केबल यूज के बाद अंदर समेटी जा सकती है, जिससे कार में तारों का जाल नहीं फैलता। चार्जर को ब्लैक फिनिश के साथ ऑरेंज एक्सेंट दिए गए हैं। इसके कॉम्पैक्ट और राउंड डिजाइन के कारण इसे कार के ग्लव बॉक्स या सेंटर कंसोल में रखना काफी आसान हो जाता है।

सेफ्टी के लिए मिलते हैं कई प्रोटेक्शन फीचर्स चार्जर में स्मार्ट चिप प्रोटेक्शन दिया गया है, जो डिवाइस को पावर सप्लाई मैनेज करने में मदद करता है। इसमें ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, शॉर्ट-सर्किट प्रोटेक्शन और अंडर-वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ टेंप्रेचर मॉनिटरिंग भी मिलती है। कंपनी के मुताबिक, इसे कार में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी चार्जिंग में परेशानी न हो।