पोर्ट्रोनिक्स लाया ये 6-इन-1 स्मार्ट डिवाइस; टायर इन्फ्लेटर से वैक्यूम क्लीनर तक सब इसमें, कीमत ₹5,999

मशहूर टेक ब्रांड Portronics ने एक ऐसा अनोखा गैजेट 'Vayu Cop' लॉन्च किया है जो अकेला ही 6 अलग-अलग मशीनों का काम करता है। यह इतना छोटा है कि आपकी कार के ग्लोव बॉक्स में भी समा जाए।

लंबी ड्राइव पर निकलना सबको पसंद है। हालांकि, सिरदर्द तब होता है जब कार के टायर की हवा कम हो जाए या बीच रास्ते में बैटरी जवाब दे जाए। ऐसी मुसीबतों से निपटने के लिए हम अपनी डिग्गी में टायर इन्फ्लेटर, वैक्यूम क्लीनर और जंप स्टार्टर जैसी भारी-भरकम चीजें भरकर रखते हैं। लेकिन अब इन सबकी छुट्टी होने वाली है। दरअसल, मशहूर टेक ब्रांड Portronics ने एक ऐसा अनोखा गैजेट 'Vayu Cop' लॉन्च किया है जो अकेला ही 6 अलग-अलग मशीनों का काम करता है। यह इतना छोटा है कि आपकी कार के ग्लोव बॉक्स में भी समा जाए। बता दें कि यह काम किसी प्रोफेशनल टूल जैसा करता है।

प्रेशर सेट करते ही भर जाएगा हवा सफर के दौरान सबसे ज्यादा डर टायर पंचर होने या हवा कम होने का रहता है। Vayu Cop में एक तगड़ा 150 PSI टायर इन्फ्लेटर दिया गया है जो कार या बाइक के टायर में मिनटों में हवा भर देता है। अच्छी बात यह है कि इसमें डिजिटल डिस्प्ले है। यानी आपको बस प्रेशर सेट करना है और हवा भरते ही यह अपने आप बंद हो जाएगा। ज्यादा हवा भरने की कोई टेंशन ही नहीं। वहीं, अगर पुरानी बैटरी की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसमें 12V बैटरी जंप स्टार्टर दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी को खुद ही झटपट स्टार्ट कर सकते हैं।

वैक्यूम क्लीनर और एयर ब्लोअर भी साथ सिर्फ सड़क पर ही नहीं यह गैजेट कार के अंदर की सफाई में भी आपका बेस्ट फ्रेंड साबित होगा। इसमें 5000Pa की ताकत वाला वैक्यूम क्लीनर और धूल उड़ाने के लिए एयर ब्लोअर भी लगा है। सीटों के नीचे फंसी चिप्स की गंदगी हो या डैशबोर्ड की धूल, यह सब कुछ चुटकियों में साफ कर देता है। इतना ही नहीं, अगर आप कहीं कैंपिंग पर हैं और फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो इसे पावर बैंक की तरह इस्तेमाल करके अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। रात के अंधेरे में टायर बदलना हो या रास्ता देखना हो, इसकी LED टॉर्च और SOS लाइट बड़े काम आती है।