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बाजार में आई ये नई इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर 669Km रेंज; सिर्फ 2.5 सेकंड में 0-100Km की स्पीड

Apr 25, 2026 02:37 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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पोर्शे का कहना है कि यह आकार हवा के प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है। इस कार का ड्रैग मान 0.23 है, जबकि SUV का 0.25 है। कंपनी का कहना है कि इससे WLTP रेंज 18Km तक बढ़ सकती है, जो वर्जन पर निर्भर करता है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 669Km तक जाती है।

बाजार में आई ये नई इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर 669Km रेंज; सिर्फ 2.5 सेकंड में 0-100Km की स्पीड
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पोर्शे (Porsche) ने बीजिंग के ऑटो चाइन 2026 में इवेंट में केयेन कूप इलेक्ट्रिक (Cayenne Coupe Electric) को पेश कर दिया है। पोर्शे केयेन कूप इलेक्ट्रिक तीन ड्राइव वर्जन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। पोर्शे का कहना है कि उसने इस मॉडल के लिए ऑर्डर भी शुरू कर दिए हैं। केयेन कूप इलेक्ट्रिक में 911 से जुड़ी एक रूफ लाइन का इस्तेमाल किया गया है। A-पिलर से लेकर पीछे तक की विंडस्क्रीन और बॉडी SUV से अलग हैं।

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पोर्शे का कहना है कि यह आकार हवा के प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है। इस कार का ड्रैग मान 0.23 है, जबकि SUV का 0.25 है। कंपनी का कहना है कि इससे WLTP रेंज 18Km तक बढ़ सकती है, जो वर्जन पर निर्भर करता है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 669Km तक जाती है।

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केयेन कूप इलेक्ट्रिक का डायमेंशन
केयेन कूप इलेक्ट्रिक की बिना मिरर के लंबाई 4985 mm और चौड़ाई 1980 mm है। वहीं, इसकी ऊंचाई 1650 mm है, जो SUV से 24 mm कम है। इसका बूट स्पेस 534 लीटर से लेकर 1347 लीटर तक है। आगे की तरफ सामान रखने के लिए 90 लीटर फ्रंट मिलता है, जो एक्स्ट्रा सामान रखने में मदद करता है। पीछे की सीटों को दो-सीट या 2+1 के रूप में ऑर्डर किया जा सकता है। पोर्शे 3.5 टन तक की टोइंग कैपेसिटी वाला टोबार भी उपलब्ध कराएगी।

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केयेन कूप इलेक्ट्रिक का पावर
पोर्शे केयेन कूप इलेक्ट्रिक 402 bhp की पावर जनरेट करती है और लॉन्च कंट्रोल मोड में यह 436 bhp तक पहुंच जाती है। यह 4.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है। केयेन एस कूप इलेक्ट्रिक 537 bhp की पावर जनरेट करती है। कंट्रोल मोड में यह 657 bhp तक पहुंच जाती है। यह 3.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है। केयेन टर्बो कूप इलेक्ट्रिक 845 bhp की पावर जनरेट करती है और लॉन्च कंट्रोल मोड में यह 1140 bhp तक पहुंच जाती है। यह 2.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 260 kmph है।

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केयेन कूप इलेक्ट्रिक का इंटीरियर
इसके कैबिन की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्लो डिस्प्ले, पैसेंजर डिस्प्ले और एक AR हेड-अप डिस्प्ले मिलता है। पोर्शे ग्लास रूफ, स्पोर्ट क्रोनो पैकेज और लाइटवेट स्पोर्ट पैकेज भी देती है। मॉडल के हिसाब से यह पैकेज वज़न को 17.6 kg तक कम कर सकता है। इस मॉडल में पोर्शे एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट के साथ अडैप्टिव एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है। सभी वर्जन में रियर-एक्सल स्टीयरिंग जोड़ा जा सकता है।

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केयेन कूप इलेक्ट्रिक में पोर्शे एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट के साथ एयर सस्पेंशन दिया गया है। S और Turbo वर्जन में पोर्शे एक्टिव राइड को जोड़ा जा सकता है। सभी वर्जन में 5 डिग्री तक की रियर-एक्सल स्टीयरिंग को जोड़ा जा सकता है। यह कूपे SUV 800-वोल्ट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। यह DC चार्जर पर 390 kW तक और बताई गई शर्तों के तहत 400 kW तक चार्ज हो सकती है। ऑन-बोर्ड चार्जर के साथ AC चार्जिंग 11 kW तक होती है। 22 kW का चार्जर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के तौर पर दिया जाता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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