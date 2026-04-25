बाजार में आई ये नई इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर 669Km रेंज; सिर्फ 2.5 सेकंड में 0-100Km की स्पीड

पोर्शे का कहना है कि यह आकार हवा के प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है। इस कार का ड्रैग मान 0.23 है, जबकि SUV का 0.25 है। कंपनी का कहना है कि इससे WLTP रेंज 18Km तक बढ़ सकती है, जो वर्जन पर निर्भर करता है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 669Km तक जाती है।

पोर्शे (Porsche) ने बीजिंग के ऑटो चाइन 2026 में इवेंट में केयेन कूप इलेक्ट्रिक (Cayenne Coupe Electric) को पेश कर दिया है। पोर्शे केयेन कूप इलेक्ट्रिक तीन ड्राइव वर्जन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। पोर्शे का कहना है कि उसने इस मॉडल के लिए ऑर्डर भी शुरू कर दिए हैं। केयेन कूप इलेक्ट्रिक में 911 से जुड़ी एक रूफ लाइन का इस्तेमाल किया गया है। A-पिलर से लेकर पीछे तक की विंडस्क्रीन और बॉडी SUV से अलग हैं।

पोर्शे का कहना है कि यह आकार हवा के प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है। इस कार का ड्रैग मान 0.23 है, जबकि SUV का 0.25 है। कंपनी का कहना है कि इससे WLTP रेंज 18Km तक बढ़ सकती है, जो वर्जन पर निर्भर करता है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 669Km तक जाती है।

केयेन कूप इलेक्ट्रिक का डायमेंशन

केयेन कूप इलेक्ट्रिक की बिना मिरर के लंबाई 4985 mm और चौड़ाई 1980 mm है। वहीं, इसकी ऊंचाई 1650 mm है, जो SUV से 24 mm कम है। इसका बूट स्पेस 534 लीटर से लेकर 1347 लीटर तक है। आगे की तरफ सामान रखने के लिए 90 लीटर फ्रंट मिलता है, जो एक्स्ट्रा सामान रखने में मदद करता है। पीछे की सीटों को दो-सीट या 2+1 के रूप में ऑर्डर किया जा सकता है। पोर्शे 3.5 टन तक की टोइंग कैपेसिटी वाला टोबार भी उपलब्ध कराएगी।

केयेन कूप इलेक्ट्रिक का पावर

पोर्शे केयेन कूप इलेक्ट्रिक 402 bhp की पावर जनरेट करती है और लॉन्च कंट्रोल मोड में यह 436 bhp तक पहुंच जाती है। यह 4.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है। केयेन एस कूप इलेक्ट्रिक 537 bhp की पावर जनरेट करती है। कंट्रोल मोड में यह 657 bhp तक पहुंच जाती है। यह 3.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है। केयेन टर्बो कूप इलेक्ट्रिक 845 bhp की पावर जनरेट करती है और लॉन्च कंट्रोल मोड में यह 1140 bhp तक पहुंच जाती है। यह 2.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 260 kmph है।

केयेन कूप इलेक्ट्रिक का इंटीरियर

इसके कैबिन की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्लो डिस्प्ले, पैसेंजर डिस्प्ले और एक AR हेड-अप डिस्प्ले मिलता है। पोर्शे ग्लास रूफ, स्पोर्ट क्रोनो पैकेज और लाइटवेट स्पोर्ट पैकेज भी देती है। मॉडल के हिसाब से यह पैकेज वज़न को 17.6 kg तक कम कर सकता है। इस मॉडल में पोर्शे एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट के साथ अडैप्टिव एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है। सभी वर्जन में रियर-एक्सल स्टीयरिंग जोड़ा जा सकता है।