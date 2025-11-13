भारत में लॉन्च हो गई पोर्शे की सबसे पावरफुल कार, कीमत 3.80 करोड़ रुपये; जानिए इसकी खासियत

संक्षेप: लक्जरी कार निर्माता कंपनी पोर्शे ने अपनी सबसे पावरफुल और एडवांस्ड कारों में से एक नई 2026 Porsche 911 Turbo S को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.80 करोड़ रुपये रखी है।

लक्जरी कार निर्माता कंपनी पोर्शे ने अपनी सबसे पावरफुल और एडवांस्ड कारों में से एक नई 2026 Porsche 911 Turbo S को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.80 करोड़ रुपये रखी है। यह कार न सिर्फ 911 सीरीज का टॉप-एंड मॉडल है बल्कि पोर्शे की अब तक की सबसे तेज और हाई-टेक रोड कार भी कही जा रही है। इस नए वर्जन में कंपनी ने टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और लक्जरी का शानदार कांबिनेशन दिया है।

अब मिलेगा हाइब्रिड पावरट्रेन इस बार Porsche ने 911 Turbo S को पेट्रोल इंजन से आगे बढ़ाते हुए हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया है। इसमें नया 3.6-लीटर फ्लैट-सिक्स ट्विन-टर्बो इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो मिलकर करीब 711bhp की पावर और 800Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इतनी पावर के साथ यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड सिर्फ 2.5 सेकंड में पकड़ लेती है। जबकि इसकी टॉप स्पीड 322 किमी/घंटा तक जाती है।

धांसू हैं कार के फीचर्स डिजाइन के मामले में भी नई 911 Turbo S पूरी तरह से एक स्पोर्टी स्टेटमेंट है। इसके रियर में नया ‘डकटेल’ स्पॉइलर, साइड्स पर बड़े एयर इनटेक्स और नए डिजाइन के “सेंटर-लॉक” अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इंटीरियर में पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (Android Auto और Apple CarPlay के साथ), इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्पोर्ट्स सीट्स और प्रीमियम लेदर फिनिश दी गई है। पोर्शे की खास “Manufaktur” कस्टमाइजेशन सुविधा के जरिए खरीदार अपनी पसंद के हिसाब से कलर, मटीरियल और फीचर्स चुन सकते हैं।