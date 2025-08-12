Police Replace Tata Safari by Mahindra Scorpio-N in Madhya Pradesh, check all details टाटा सफारी का सफर खत्म! अब इस राज्य की पुलिस दौड़ाएगी महिंद्रा की ये दमदार SUV, बेड़े में शामिल होंगे कुल 1200 व्हीकल, Auto Hindi News - Hindustan
टाटा सफारी का सफर खत्म! अब इस राज्य की पुलिस दौड़ाएगी महिंद्रा की ये दमदार SUV, बेड़े में शामिल होंगे कुल 1200 व्हीकल

महिंद्रा की कारें आजकल डिमांड में हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने फ्लीट में टाटा सफारी की जगह महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन को शामिल किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 12:33 AM
मध्यप्रदेश की पुलिस अब अपनी सड़कों पर और भी दमदार नजर आने वाली है। लंबे समय से सेवा दे रही टाटा सफारी स्टॉर्म SUV (Tata Safari Storme SUV) को अब रिटायर कर दिया जाएगा और उनकी जगह ब्रांड-न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio-N) और बोलेरो नियो (Bolero Neo) लेंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मारुति ग्रैंड विटारा के नए एडिशन से उठ गया पर्दा, ऑल-ब्लैक लुक बना देगा दीवाना

15 अगस्त को होगी नई फ्लीट की एंट्री

राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 को इन नई गाड़ियों को पुलिस बेड़े में शामिल करने का प्लान बनाया है। इसी दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन्हें पुलिस विभाग को सौंपेंगे। दिलचस्प बात यह है कि महिंद्रा का उसी दिन चेन्नई में एक मेगा इवेंट भी है, जहां कई नए मॉडल और विजन कार शोकेस होने की उम्मीद है।

कितनी और कैसी गाड़ियां मिलेंगी?

पुलिस में शामिल होंगे। इनमें 700 चारपहिया और 500 दोपहिया होंगे। चारपहियों में 600 महिंद्रा (Mahindra) SUVs होंगी। इसमें स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) और बोलेरो नियो (Bolero Neo) जैसे मॉडल शामिल हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) शहरों में और बोलेरो नियो (Bolero Neo) ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होगी। ये सभी गाड़ियां वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और GPS से लैस होंगी, जिससे इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को कम करने का लक्ष्य है।

क्यों बदली गई टाटा सफारी स्टॉर्म?

टाटा सफारी स्टॉर्म (Safari Storme) लंबे समय तक पुलिस की शान रही, लेकिन अब इनके इंजन मौजूदा एमिशन नॉर्म्स को पूरा नहीं करते और कई गाड़ियां ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ पर पहुंच गई थीं। इसलिए, मजबूती और आधुनिक फीचर्स के लिए महिंद्रा (Mahindra) SUVs को चुना गया।

डायल 112 सेवा की शुरुआत भी होगी

15 अगस्त से मध्यप्रदेश में Dial 112 इमरजेंसी सेवा शुरू होगी, जो 100 की जगह इस्तेमाल होगी। सरकार का दावा है कि इस नई हेल्पलाइन से 15-20 मिनट के भीतर सहायता पहुंच जाएगी। यह सेवा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N और बोलेरो नियो की खासियत

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) की बात करें तो इसमें 2.0L टर्बो पेट्रोल (203hp) और 2.2L टर्बो डीजल (132hp से 175hp तक) इंजन मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स मिलता है। इसमें थर्ड-जेन बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म मिलता है।

महिंद्रा की बोलेरो नियो (Bolero Neo) में 1.5L टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 100hp की पावर और 260Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

नई स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) और बोलेरो नियो (Bolero Neo) के साथ मध्यप्रदेश पुलिस न सिर्फ तकनीकी रूप से अपग्रेड होगी, बल्कि सड़कों पर अपनी मौजूदगी और दबदबा भी और मजबूत करेगी।

