सरकारी गाड़ी से किया स्टंट, इंस्टा रील बनाने के चक्कर में पुलिस अफसर सस्पेंड; वीडियो वायरल होने पर हुआ एक्शन

संक्षेप: सरकारी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से स्टंट करते हुए रील बनाना ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को भारी पड़ गया। वीडियो में पुलिस अधिकारी यह कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि अब ये गाड़ी नहीं रुकेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

आजकल सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का क्रेज हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। आम लोग ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी कभी-कभी इस चक्कर में बड़ी गलती कर बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला जम्मू-कश्मीर से सामने आया है, जहां एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को सरकारी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) से स्टंट करते हुए रील बनाना भारी पड़ गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सरकारी गाड़ी से स्टंट, वीडियो हुआ वायरल

इस मामले में सामने आए वीडियो को फहीम तक (Faheem Tak) नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) इंटरसेप्टर की आगे वाली पैसेंजर डोर की साइड स्टेप पर खड़ा होकर स्टंट कर रहा है। इस दौरान वह यह कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि अब ये गाड़ी नहीं रुकेगी।

इतना ही नहीं, वह कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर इशारा भी करता है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट के पीछे एक और पुलिसकर्मी भी मौजूद था। भले ही वीडियो में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस हरकत को गंभीर लापरवाही माना गया।

बर्फीली मुगल रोड पर किया गया स्टंट

यह घटना जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले की मुगल रोड की बताई जा रही है, जो सर्दियों में बर्फ और फिसलन के लिए जानी जाती है। इस इलाके में ड्राइविंग पहले से ही बेहद जोखिम भरी होती है। वीडियो में दिख रहे अधिकारी की पहचान सब-इंस्पेक्टर गुल शेराज के रूप में हुई है, जो उस समय सेक्टर ऑफिसर (ट्रैफिक) के पद पर तैनात थे। उन्होंने इस सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ड्यूटी के बजाय सोशल मीडिया रील बनाने के लिए किया, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।

सड़क सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। कई यूजर्स ने कहा कि बर्फीली सड़कों पर इस तरह का स्टंट, सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल और एक जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही, ये सब सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। खासकर मुगल रोड जैसे इलाके में, जहां हल्की सी गलती भी जानलेवा हो सकती है।

तुरंत हुआ सस्पेंशन, जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। SI गुल शेराज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें ट्रैफिक पुलिस लाइंस (Traffic Police Lines) रूरल जम्मू (Rural Jammu) में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। उनकी सभी फील्ड ड्यूटी तत्काल वापस ले ली गई। अब उनकी जगह ASI अनिल कुमार को नया सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा SSP ट्रैफिक रूरल जम्मू ने इस पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी DySP ट्रैफिक राजौरी-पूंछ को सौंपी गई है।

जीरो टॉलरेंस नीति लागू

SSP ट्रैफिक रूरल जम्मू फारूक क़ैसर ने साफ कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर हमारी जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) नीति है। यह नियम आम नागरिकों और पुलिस कर्मियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है।