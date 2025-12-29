Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़police officer suspended for using official innova crysta to make instagram reels, check details
सरकारी गाड़ी से किया स्टंट, इंस्टा रील बनाने के चक्कर में पुलिस अफसर सस्पेंड; वीडियो वायरल होने पर हुआ एक्शन

सरकारी गाड़ी से किया स्टंट, इंस्टा रील बनाने के चक्कर में पुलिस अफसर सस्पेंड; वीडियो वायरल होने पर हुआ एक्शन

संक्षेप:

सरकारी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से स्टंट करते हुए रील बनाना ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को भारी पड़ गया। वीडियो में पुलिस अधिकारी यह कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि अब ये गाड़ी नहीं रुकेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 29, 2025 08:35 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आजकल सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का क्रेज हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। आम लोग ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी कभी-कभी इस चक्कर में बड़ी गलती कर बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला जम्मू-कश्मीर से सामने आया है, जहां एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को सरकारी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) से स्टंट करते हुए रील बनाना भारी पड़ गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मार्केट का माहौल बदलने नए अवतार में आ रही मारुति ब्रेजा, मिलेंगे ये 6 बड़े बदलाव

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 18.66 - 25.27 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance

Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance

₹ 3.3 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 10.69 - 16.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maserati MC20

Maserati MC20

₹ 3.69 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.68 - 9.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सरकारी गाड़ी से स्टंट, वीडियो हुआ वायरल

इस मामले में सामने आए वीडियो को फहीम तक (Faheem Tak) नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) इंटरसेप्टर की आगे वाली पैसेंजर डोर की साइड स्टेप पर खड़ा होकर स्टंट कर रहा है। इस दौरान वह यह कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि अब ये गाड़ी नहीं रुकेगी।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से स्टंट

इतना ही नहीं, वह कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर इशारा भी करता है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट के पीछे एक और पुलिसकर्मी भी मौजूद था। भले ही वीडियो में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस हरकत को गंभीर लापरवाही माना गया।

बर्फीली मुगल रोड पर किया गया स्टंट

यह घटना जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले की मुगल रोड की बताई जा रही है, जो सर्दियों में बर्फ और फिसलन के लिए जानी जाती है। इस इलाके में ड्राइविंग पहले से ही बेहद जोखिम भरी होती है। वीडियो में दिख रहे अधिकारी की पहचान सब-इंस्पेक्टर गुल शेराज के रूप में हुई है, जो उस समय सेक्टर ऑफिसर (ट्रैफिक) के पद पर तैनात थे। उन्होंने इस सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ड्यूटी के बजाय सोशल मीडिया रील बनाने के लिए किया, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।

सड़क सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। कई यूजर्स ने कहा कि बर्फीली सड़कों पर इस तरह का स्टंट, सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल और एक जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही, ये सब सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। खासकर मुगल रोड जैसे इलाके में, जहां हल्की सी गलती भी जानलेवा हो सकती है।

तुरंत हुआ सस्पेंशन, जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। SI गुल शेराज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें ट्रैफिक पुलिस लाइंस (Traffic Police Lines) रूरल जम्मू (Rural Jammu) में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। उनकी सभी फील्ड ड्यूटी तत्काल वापस ले ली गई। अब उनकी जगह ASI अनिल कुमार को नया सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा SSP ट्रैफिक रूरल जम्मू ने इस पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी DySP ट्रैफिक राजौरी-पूंछ को सौंपी गई है।

जीरो टॉलरेंस नीति लागू

SSP ट्रैफिक रूरल जम्मू फारूक क़ैसर ने साफ कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर हमारी जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) नीति है। यह नियम आम नागरिकों और पुलिस कर्मियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है।

ये भी पढ़ें:अगले महीने भारत में लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानिए खासियत

यह घटना एक बड़ा संदेश देती है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए नियम तोड़ना, चाहे कोई भी हो, कबूल नहीं किया जाएगा। सरकारी पद और संसाधनों के साथ जुड़ी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होती है और इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानून बल्कि जनता के भरोसे को भी नुकसान पहुंचाती हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Toyota Innova

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।