पीएम राहत स्कीम लॉन्च: सड़क दुर्घटना पीड़ितों का ₹1.5 लाख का कैशलेस इलाज, 7 दिनों तक मिलेगा फायदा

भारत सरकार ने PM RAHAT (रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट) स्कीम शुरू कर दी है। जिसके तहत एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिनों के समय के लिए हर रोड एक्सीडेंट विक्टिम को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यह स्कीम किसी भी कैटेगरी की सड़क दुर्घटनाओं में विक्टिम पर लागू होती है। इसे एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, पुलिस ऑथेंटिकेशन, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और क्लेम सेटलमेंट को जोड़ने वाले एक इंटीग्रेटेड डिजिटल फ्रेमवर्क के जरिए लागू किया जाएगा।

14 फरवरी को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (MoRTH) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM RAHAT स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। भारत में हर साल रोड एक्सीडेंट में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। सरकार ने कहा कि PM RAHAT का मकसद पक्का कैशलेस ट्रीटमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और हॉस्पिटल्स के बीच स्ट्रक्चर्ड कोऑर्डिनेशन, और ऑथेंटिकेशन और रीइंबर्समेंट के लिए तय टाइमलाइन पक्का करके रोकी जा सकने वाली मौतों को कम करना है।

PM RAHAT के तहत, हर एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम एक्सीडेंट की तारीख से ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस ट्रीटमेंट का हकदार होगा। जिन मामलों में जान का खतरा नहीं है, उनमें 24 घंटे तक और जान का खतरा वाले मामलों में 48 घंटे तक स्टेबिलाइजेशन ट्रीटमेंट दिया जाएगा।

एक्सीडेंट के पहले घंटे में इलाज जरूरी MoRTH ने देखा कि स्टडीज से पता चला है कि अगर पीड़ितों को पहले घंटे के अंदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, जिसे आमतौर पर गोल्डन आवर कहा जाता है, तो सड़क दुर्घटना में होने वाली लगभग 50% मौतों को रोका जा सकता है। इस इंटीग्रेशन का मकसद इमरजेंसी में मदद करने वालों, पुलिस अधिकारियों और अस्पतालों के बीच तालमेल बिठाना है ताकि समय पर भर्ती करना आसान हो सके।

जिन मामलों में जान का खतरा नहीं है, उनके लिए 24 घंटे के अंदर और जान का खतरा वाले मामलों के लिए 48 घंटे के अंदर एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम के जरिए पुलिस कन्फर्मेशन जरूरी है। MoRTH ने कहा कि यह स्कीम यह पक्का करने के लिए बनाई गई है कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी दुर्घटना के शिकार को तुरंत मेडिकल मदद से मना ना किया जाए।

यह स्कीम 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जुड़ी है। सड़क दुर्घटना के पीड़ित, "राह-वीर" (अच्छे मददगार), या दुर्घटना की जगह पर मौजूद कोई भी व्यक्ति 112 पर डायल करके सबसे पास के तय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है और एम्बुलेंस मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। PM RAHAT को MoRTH के इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR) प्लेटफॉर्म को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS 2.0) के साथ इंटीग्रेट करके लागू किया जाएगा।

इस लिंकेज से एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग से लेकर हॉस्पिटल में भर्ती होने, पुलिस ऑथेंटिकेशन, ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्लेम प्रोसेसिंग और फाइनल पेमेंट तक डिजिटल ट्रैकिंग हो सकेगी। तय टाइमलाइन के अंदर पुलिस ऑथेंटिकेशन से अकाउंटेबिलिटी पक्की होगी और बिना किसी रुकावट के इमरजेंसी केयर मिल सकेगी।