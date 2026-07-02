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पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी के प्लांट का उद्घाटन किया, प्रोडक्शन 10 लाख यूनिट तक होगा; 21000 रोजगार मिलेंगे

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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खरखौदा फैक्ट्री मारुति सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा है। यह देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को 40 लाख गाड़ियों की सालाना प्रोडक्शन क्षमता के अपने लंबे समय के लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने इंडिया-जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम के दौरान हरियाणा के IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी इंडिया की फैक्ट्री का वर्चुअल उद्घाटन किया। 800 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री की लागत 35,000 करोड़ रुपए है। इंटीग्रेटेड सप्लायर पार्क वाली इस खरखौदा फैक्ट्री की अधिकतम सालाना प्रोडक्शन क्षमता 10 लाख गाड़ियां बनाने की होगी। इससे 21,000 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है।

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खरखौदा फैक्ट्री मारुति सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा है। यह देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को 40 लाख गाड़ियों की सालाना प्रोडक्शन क्षमता के अपने लंबे समय के लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी। कंपनी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट उसकी 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' स्ट्रैटजी को भी तेज करेगा।

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मेक-इन-इंडिया पहल की सफलता
सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर और प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुज़ुकी ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप हरियाणा के खरखौदा में हमारी सबसे एडवांस्ड कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं। मौजूदा क्षमता 5 लाख यूनिट से बढ़ाकर 10 लाख यूनिट कर दी जाएगी, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े कार प्लांट में से एक बन जाएगा। यह भारत-जापान साझेदारी और मेक-इन-इंडिया पहल की सफलता का सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुकूल पॉलिसी माहौल के साथ, सुज़ुकी 'विकसित भारत' की यात्रा की दिशा में निवेश, रोजगार, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है।"

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कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका
खरखौदा फैक्ट्री में दो प्लांट से कमर्शियल प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है, जिनमें से हर एक की सालाना क्षमता 2.5 लाख यूनिट है, जिससे इस साइट की कुल सालाना क्षमता 5 लाख गाड़ियां हो गई है। मारुति सुज़ुकी की कुल सालाना प्रोडक्शन क्षमता अभी 26.5 लाख यूनिट है, जिसमें गुरुग्राम (हरियाणा) में 5 लाख यूनिट, मानेसर (हरियाणा) में 9 लाख यूनिट, खरखौदा (हरियाणा) में 5 लाख यूनिट और हंसलपुर (गुजरात) में 7.5 लाख यूनिट शामिल हैं। एक बार पूरी तरह से विस्तार होने और सालाना 10 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद, खरखौदा फैक्ट्री दुनिया भर में सुज़ुकी की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली जगहों में से एक होगी।

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इंसान और रोबोट दोनों काम करेंगे
मारुति सुजुकी के अनुसार, पूरी क्षमता पर काम करने पर खरखौदा कॉम्प्लेक्स दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली सुविधाओं में से एक होगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के अलावा, कंपनी ने इस प्लांट को 'इंडस्ट्री 5.0' वाली मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से लैस किया है, जो सुजुकी स्मार्ट फैक्ट्री के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें AI-पावर्ड, इंसानों के साथ मिलकर काम करने वाले रोबोट (कोबोट्स), 100% रिन्यूएबल बिजली, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ऑपरेशन और 100% पानी की रीसाइक्लिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। मारुति सुजुकी अभी इस प्लांट में ब्रेजा SUV और विटोरिस मिड-साइज SUV बनाती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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