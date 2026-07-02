पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी के प्लांट का उद्घाटन किया, प्रोडक्शन 10 लाख यूनिट तक होगा; 21000 रोजगार मिलेंगे

खरखौदा फैक्ट्री मारुति सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा है। यह देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को 40 लाख गाड़ियों की सालाना प्रोडक्शन क्षमता के अपने लंबे समय के लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने इंडिया-जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम के दौरान हरियाणा के IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी इंडिया की फैक्ट्री का वर्चुअल उद्घाटन किया। 800 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री की लागत 35,000 करोड़ रुपए है। इंटीग्रेटेड सप्लायर पार्क वाली इस खरखौदा फैक्ट्री की अधिकतम सालाना प्रोडक्शन क्षमता 10 लाख गाड़ियां बनाने की होगी। इससे 21,000 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है।

खरखौदा फैक्ट्री मारुति सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा है। यह देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को 40 लाख गाड़ियों की सालाना प्रोडक्शन क्षमता के अपने लंबे समय के लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी। कंपनी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट उसकी 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' स्ट्रैटजी को भी तेज करेगा।

मेक-इन-इंडिया पहल की सफलता

सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर और प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुज़ुकी ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप हरियाणा के खरखौदा में हमारी सबसे एडवांस्ड कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं। मौजूदा क्षमता 5 लाख यूनिट से बढ़ाकर 10 लाख यूनिट कर दी जाएगी, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े कार प्लांट में से एक बन जाएगा। यह भारत-जापान साझेदारी और मेक-इन-इंडिया पहल की सफलता का सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुकूल पॉलिसी माहौल के साथ, सुज़ुकी 'विकसित भारत' की यात्रा की दिशा में निवेश, रोजगार, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है।"

कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका

खरखौदा फैक्ट्री में दो प्लांट से कमर्शियल प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है, जिनमें से हर एक की सालाना क्षमता 2.5 लाख यूनिट है, जिससे इस साइट की कुल सालाना क्षमता 5 लाख गाड़ियां हो गई है। मारुति सुज़ुकी की कुल सालाना प्रोडक्शन क्षमता अभी 26.5 लाख यूनिट है, जिसमें गुरुग्राम (हरियाणा) में 5 लाख यूनिट, मानेसर (हरियाणा) में 9 लाख यूनिट, खरखौदा (हरियाणा) में 5 लाख यूनिट और हंसलपुर (गुजरात) में 7.5 लाख यूनिट शामिल हैं। एक बार पूरी तरह से विस्तार होने और सालाना 10 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद, खरखौदा फैक्ट्री दुनिया भर में सुज़ुकी की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली जगहों में से एक होगी।