मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, 426km रेंज, 7 एयरबैग और ADAS सेफ्टी फीचर्स से लैस

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा (eVitara) को PM मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। भारतीय बाजार में इसकी लॉन्चिंग 3 सितंबर 2025 को होगी। कंपनी ने इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 12:22 PM
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने आखिरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दुनिया में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक SUV मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki eVitara) का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट से शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस कार के पहले यूनिट को हरी झंडी दिखाई। खास बात यह है कि ई- विटारा (eVitara) का भारतीय बाजार में 3 सितंबर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च होना तय है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! मारुति 3 सितंबर को लॉन्च करने जा रही ये धाकड़ SUV, क्रेटा से होगीभिड़ंत

ग्लोबल मॉडल का 100 देशों में होगा एक्सपोर्ट

इलेक्ट्रिक विटारा (eVitara) को सिर्फ भारतीय ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया गया है। लॉन्च के तुरंत बाद ही इसे करीब 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जापान के भारत में राजदूत केइची ओनो (Keiichi Ono) भी मौजूद रहे।

बैटरी और परफॉर्मेंस ऑप्शंस

बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक विटारा (eVitara) दो बैटरी पैक में उपलब्ध होगी। इसमें मिलने वाला 49 kWh बैटरी पैक 142 bhp की पावर और 193 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें FWD सेटअप देखने को मिलता है। इसकी रेंज 344 किमी. तक की होगी।

इसके अलावा दूसरा 61.1 kWh का बैटरी पैक (दो कॉन्फिगरेशन) FWD वर्जन में उपलब्ध है। इसमें मिलने वाला मोटर 171 bhp की पावर और 193 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 426 किमी. की होगी। इसमें मिलने वाला दूसरा AWD वर्जन 181 bhp की पावर और 307 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 395 किमी. की होगी।

चार्जिंग टाइमिंग क्या होगी?

चार्जिंग टाइमिंग की बात करें तो इसमें 49 kWh का बैटरी पैक 7 kW AC चार्जर से 6.5 घंटे और 11 kW से 4.5 घंटे में चार्ज होता है। वहीं, दूसरा 61.1 kWh का बैटरी पैक वाला मॉडल 7 kW से 9 घंटे और 11 kW से 5.5 घंटे में चार्ज होता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जिंग से यह सिर्फ 45 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाता है।

इंटीरियर और फीचर्स

इसमें डुअल स्क्रीन सेटअप (10.1-इंच टचस्क्रीन + 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर), पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जिंग और सेमी-लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी फीचर्स क्या हैं?

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! मारुति 3 सितंबर को लॉन्च करने जा रही ये धाकड़ SUV, क्रेटा से होगीभिड़ंत

मारुति के लिए क्यों है खास?

मारुति सुजुकी लंबे समय से भारतीय ऑटो मार्केट में डॉमिनेटर रही है, लेकिन EV सेगमेंट में यह उसका पहला बड़ा कदम है। ई-विटारा (eVitara) के जरिए कंपनी न सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि ग्लोबल EV मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।